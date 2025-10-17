築地に新風！若き大将が紡ぐ、鮨の伝統と革新の鮨（東京・築地）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は築地駅近くにオープンした、実力派の若き大将による伝統と革新が息づく鮨処。

鮨 みやび（東京・築地）

鮪 写真：お店から

2025年9月、築地駅から徒歩2分ほどの場所に、伝統と革新が調和した絶品の鮨コースを堪能できる「鮨 みやび」がオープンしました。

大将・木元 雅大氏 写真：お店から

大将の木元 雅大氏は長崎出身。幼い頃から釣りに親しみ、魚への愛情と知識を深めてきました。上京後は東京寿司アカデミーで基礎を学び、有名グルメガイドで星を獲得した鮨店で修業を積みました。さらに「鮨 浩也」にて研鑽を重ね、2024年には大将に就任。翌2025年には食べログ「東京 寿司 百名店」にも選出されるなど、若くして確かな実力を証明しています。約8年にわたる経験を経て、自分の色を出せる理想の鮨と空間を追求し、27歳で独立を決意。これまで支えてくださったお客様や仲間に恩返しするとともに、自分が理想とする空間で一貫ずつ丁寧に握りたいという思いを体現しています。

木の温もりを感じる落ち着いた空間 写真：お店から

新店舗の場所は、日本の食文化の中心であり、新鮮な魚介の集まる街・築地。国内外から食通が訪れる立地でありながら、隠れ家的に落ち着いた空間を創れる物件に出会えたことが決め手になったそうです。外観は控えめながら、暖簾をくぐると温かみある木の香りと落ち着いた空気に包まれます。店内は、ウォルナットの一枚板で仕立てられたローカウンターを中心としたシンプルで洗練された空間。余白を大切にした設えが、肩肘張らずに鮨を楽しめる雰囲気を生み出しています。ダウンライトの柔らかな灯りが、夜は大人の隠れ家のような落ち着きを演出し、Barとしても利用可能。全8席のみの完全予約制で、静かに鮨と向き合える環境が整っています。

小肌 写真：お店から

「おまかせ鮨コース」（昼 10,000円／夜 15,000円）は豊洲・築地で毎朝仕入れる旬魚を、一貫ごとに温度や香りを計算して握り提供します。例えば、軽く酢で締めた小肌は、ほどよい酸味とうま味を引き立てた一貫。濃厚な雲丹は海苔の香りとともにとろけるように広がり、赤酢を効かせた小ぶりのシャリが全体を支えます。

ハトシ 出典：田舎者の白子さん

つまみにはマグロのほほ肉とナスの一品や、エビのすり身を食パンで挟んで油で揚げた長崎の郷土料理「ハトシ」、松茸のうま味と香りを楽しめる「松茸の茶碗蒸し」など、酒肴も充実しており、鮨とのリズムを楽しめます。コースは完全予約制で、昼は12時スタート、夜は18時と20時半スタートの二部制です。

アルコールも豊富な品揃え 写真：お店から

23時以降は予約なしでの来店が可能で、アラカルトでのお鮨やBarとしても利用できます。同店では十四代や新政・而今などの希少な銘柄を含めた日本酒を50種類ほど取り揃えています。さらに、15種類の日本ウイスキーのほか、ワインもボトル50本、グラスは約10種類など豊富な品揃え。お酒が苦手な方も愉しめるようにノンアルコールの果実酒なども用意しています。

また訪れたくなるような居心地の良さ 写真：お店から

ゲストとの距離を大切にしながら、一皿一皿に心を込めて握るその姿勢に、訪れる人は自然と引き込まれます。長崎で育まれた魚への愛情と、東京で磨かれた技。その両輪から生まれる「鮨 みやび」の一貫は、若き大将の未来を感じさせる力強さと、食べる人を包み込む優しさを併せ持っています。デートや記念日、会食や接待にぴったりの素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

シムシム王国 出典：金目鯛さん

『元々浜松町のお店で大将としてやっていたので

味はわかっていたつもりだったんですが

驚くほど進化していました。

先日食べたばかりなのに笑

すべてのネタが嫌な臭みなく、旨味を感じられ

シャリが変に角がなく美味しかったです！！！

料理も見た目から美しく

なかなか他のお鮨屋さんでは出てこないものが

多かったです。

大将はまだ27歳と若く

これから脂が乗ってくると思うと

末恐ろしいなと思うばかりです。

日本酒の種類も80種類以上あるみたいで

なかなかお目にかかれないお酒もチラホラと。

ワインにはまり始めてるみたいなので

これからどんどん美味しいワインが増えるかも笑

とにかく、またすぐに行きたくなる。

行ったその日から、次が、そのまた次が楽しみになるお鮨屋さんです。

これでこの値段。すごい』（シムシム王国さん）

小肌 出典：田舎者の白子さん

『３階まで上がり黒い扉を開けると洗練されていながらどこか落ち着く素敵な空間が広がっています。

わくわく！

この日は今年豊漁と言われている秋刀魚を食べる事が出来ました。レベチ過ぎて余韻が暫く抜けませんでした。鯖や小肌等に臭みは一切なく、存分に旨味を感じれました。ネタはやや大きく、江戸切子の様に美しく入れられた格子にうっとり…

シャリも絶妙な硬さで口の中でネタと一緒にほどけてくれます。

長崎料理ハトシが面白美味しかったです』（田舎者の白子さん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆鮨 みやび住所 : 東京都中央区築地2-8-2 TsukijiBaseBldg. 3FTEL : 050-5596-6180

文：佐藤明日香

