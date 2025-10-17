ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、新フレーバー「ハーゲンダッツ ミニカップ『ガナッシュショコラ』」を11月18日から通年販売を開始します。

現在、基幹商品として「バニラ」「ストロベリー」「グリーンティー」「クッキー＆クリーム」「マカデミアナッツ」「ラムレーズン」「ザ・ミルク」「ショコラ デュオ」が発売。2022年に登場した「ショコラ デュオ」が「ガナッシュショコラ」に切り替わる形となり、同社がチョコレートアイスの切り替えを行うのは3年ぶりで、2012年に登場した「チョコレートブラウニー」から数えると5弾目になるとのことです。

同社は、競争の激しいチョコレートアイスクリーム市場の中で、トレンドに合わせた商品開発を実施。新フレーバーは「ひと味違う」「何度も食べたくなる」基幹商品として市場での定着を目指すということです。

「ガナッシュショコラ」は、チョコレートのまろやかな甘みとほどよい苦みがバランスよくクリーミーに広がる「ガナッシュアイスクリーム」の中に、ゆっくりと時間をかけて溶けていく、なめらかな質感が特長の「濃密ガナッシュ」が入った層構造のチョコレートアイスクリーム。ガナッシュアイスクリームとカカオのビター感と重厚な味わいが広がる濃密ガナッシュの重奏が楽しめる一品になっています。

全国のコンビニ、スーパーなどで販売。希望小売価格は351円（税込み）です。