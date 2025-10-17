「ヤバいときだなと」みきママのSOSにNEWS小山慶一郎が即対応！姉を救った弟の“神対応エピソード”とは？
【写真（全17枚）】「ぅわ〜〜〜っ！！！」小山慶一郎、驚愕
秋の味覚・かぼちゃを使った簡単プリンを作ります！ ハロウィーンシーズンにピッタリなデコレーションも必見です♪
みきママ：そうなんだ。かぼちゃプリンってすっごく作るのが面倒そうなイメージがあると思うんだけど、今回のレシピは超簡単！ カラメルソースを作って、かぼちゃを潰して、蒸す。これだけ！
小山：そうなんだ。簡単そう！
小山：4分ね。
みきママ：（モニターを見て）なんかこの写真、かわいい！
みきママ：レンジを待っている間に、カラメルソースを作るよ。カラメルソースを作るのは初めて？
小山：初めてです！
みきママ：First Time！ 初めてなんだ！
小山：（砂糖を持って）いきま〜す。
みきママ：は〜い。そのあとに、お水を入れて火にかける〜。
小山：お水〜。
みきママ：中火で2〜3分待ってね。で、カラメルソースで一番多い失敗例は、焦がしすぎて真っ黒になっちゃうこと。そこを失敗しない方法があります！
小山：お、何ですか？
みきママ：大事なのは色の見極め。鍋の蓋をスタンバイして、少し茶色くなったところで火を止める！
小山：え、ハネるの！？ 水と砂糖だけなのに！
みきママ：色が変わったところで熱湯を入れるんだけど、そのときにハネるの。しっかりスタンバイしておいてね！
（ソースが色付くまで待ちトーク）
みきママ：かぼちゃプリンは好き？
小山：あんまり食べたことないかも。
みきママ：プリン自体は？ 抹茶プリンとか、味が違うプリンもあるじゃん。
小山：ノーマルで、昔ながらの喫茶店にあるようなかためのプリンが好き！
みきママ：あ〜、かため派なんだね。
小山：なめらか過ぎると飲み物みたいだから（笑）。
みきママ：分かる（笑）。
小山：最近、池袋に…
みきママ：へ〜！
小山：相槌早いって（笑）。池袋にある、めっちゃおいしいプリン屋さんを知って。そこはめっちゃかためなんだよね。
みきママ：そうなんだ。
小山：シゲ（加藤シゲアキ）のドラマの現場に差し入れしようかなって思ってる！
小山：（鍋をチェックして）これ、どう！？ そろそろ、いい感じじゃない！？
みきママ：よく気付いた！ えらい！ ここで火を止めて、熱湯を入れるよ。
小山：入れていいのね？
みきママ：いいよ。だけど、気をつけてね。熱湯入れたらハネるから！
小山：（熱湯を入れて）ぅわ〜〜〜っ！！！
みきママ：あはは！ いいリアクション！（笑）
小山：想像以上だった！ ビビった〜！（笑）
みきママ：出来上がったカラメルソースは、ココットに４等分して。
小山：は〜い。
みきママ：慶一郎にとって、初めての作業。初めての体験だね。
小山：Experience？
みきママ：お、英語できんじゃ〜ん！
小山：みきが、今日の気分は英語だって言ってたから（笑）。
みきママ：今、ウチに海外の留学生がホームステイしてるから、つい（笑）。
小山：さぁ、次の手順は？
みきママ：柔らかくなったかぼちゃを潰します！
小山：は〜い。
みきママ：ある程度、潰れたら砂糖と卵をIN！
小山：入れま〜す。
みきママ；このレシピ、包丁を使わなくてOKなところもおすすめなんだよね。ホント、手軽にできるよ。
小山：俺は洗い物が好きだけどね（笑）。
みきママ：牛乳は、ちょっとずつ入れるよ！
小山：は〜い。
みきママ：（牛乳を入れながら）慶ちゃんってホント、すごいよね。うちの弟、すごい！
小山：急になに？ どういうこと？（笑）
みきママ：この前、悩んで相談したときがあったじゃん。
小山：あー、そのときの話するんだ？
みきママ：私がずーーーーっと悩んでたことを1分で解決してくれた！
小山：1分じゃないよ、1時間くらいかかってる！（笑）
みきママ：話を聞いてくれたのは1時間半くらいだけど、解決は1分だったよ！
小山：俺そのとき美容室にいたんだよ。しかもシャンプー台にいて（笑）。でもみきから着信があって、長く呼び出しが続いたから「あ、みきがヤバいときだな」って思って。そこからシャンプー台いるときも髪切られているときも「お〜」「うんうん」って、話聞いてた（笑）。
みきママ：もう解決が早くて、感動しちゃった。私がどんなアドバイスをもらったかは、また今度！（笑）
みきママ：卵液ができたら、カラメルソースを入れたココットに流し入れるよ。
小山：OK〜。
みきママ：ココットにアルミホイルをかぶせて、フライパンで蒸します。アルミホイルは水分が入らないようにするためのもの。プリンが水っぽくないように、輪ゴムでしっかり密封してね！
小山：（無言で黙々と作業中）
みきママ：聞いてる？
小山：はいはい。
みきママ：うんとかすんとか言ってよー（笑）。フライパンの火、つけま〜す。
小山：なんでココットの下に、布巾が必要なの？
みきママ：直接熱があたるとココットの卵液がグツグツ煮えて、プリンのなめらかさが損なわれちゃうの。
小山：なるほどね。焦げちゃうんだ？
みきママ：焦げ…はしない（笑）。
小山：しないか（笑）。
みきママ：ゆっくり均等に熱を入れるために布巾を使うんだよ〜！（笑）
（プリンを蒸しながらトーク）
小山：ハロウィーンって、撮影とか仕事の現場じゃないとなかなか実感しないよね。家でお祝いしたりもしないしさ。
みきママ：そういう人もこのレシピでハロウィーン気分を味わってほしいな〜。ちなみに、うちでは毎年ハロウィーンするよ！ 10月31日に。
小山：仮装したり？
みきママ：そうそう。アアメリカのすごく怖いゾンビのマスクとか、たくさん持ってるよ〜。
小山：へぇ〜。今日も持ってきた？
みきママ：え、今日は持ってきてないけど…
小山：せっかくハロウィーンを意識した撮影なんだから持ってくればよかったのに。
みきママ：確かに！ 失敗した〜（笑）。
みきママ：しっかり蒸してから冷蔵庫で冷やしたら、いよいよデコレーション！ 今日はホイップクリームとチョコソースを使おう。
小山：（ホイップクリームを高く絞る）
みきママ：オバケみたい！（笑）
みきママ：チョコソースは蜘蛛の巣みたいに線を描くと…（実践して）ほら、ハロウィーンっぽくなった！
小山：いいね。俺ははみ出すくらいチョコースかけてみよ。
みきママ：できた〜！ 私のはかわいいハロウィーンだけど、慶ちゃんのデコレーションは大胆な大人の感じでお店っぽいね。
小山：普段、よく行くお店の違いが出てるね（笑）。
調理時間30分！濃厚かぼちゃプリン
直径7.5cm×高さ4.5cmのココット4個分
<材料>
カラメル
砂糖…60g
卵液
かぼちゃ…1/8個
砂糖…45g
卵…2個
牛乳…200CC
市販の生クリーム…お好みで
1）カラメルを作る。小鍋に砂糖・水（大さじ2）を入れて中火にかけて4〜5分ほど熱し、軽くきつね色になったら火を止め、蓋でカバーしながら熱湯（大さじ2）を入れたら、ココット4つに分け、冷凍庫で3分ほど軽く固まるまで冷やす。
2）卵液を作る。かぼちゃ（1/8個、200g）を耐熱皿にのせて水をふりかけて、ふんわりとラップをして600Wの電子レンジで4分ほど柔らかくなるまで加熱する。皮ごとフォークでなめらかになるまでつぶし、砂糖、卵の順に入れて泡立て器で混ぜ、最後に牛乳を少しずつ加えながら混ぜて、細かい目のザルに通して木べらでしっかりこす。1）のココットに4等分にして入れる。
3）ココットにアルミホイルをかぶせ、輪ゴムでしっかりと密封させて、水が入らないようにアルミホイルを上に折り返す。26cmのフライパンの中にふきんを敷き、その上にココットを乗せて、ココットの高さの半分まで水を注ぎ、蒸気のもれないフライパンの蓋をする。強火で沸騰させ、沸騰したら弱火にして20分蒸し焼きにする。アルミホイルを取って卵液が指につかなくなったらフライパンから取り出し、粗熱を30分ほどとって、冷凍庫で1時間冷やす。
4）お好みで生クリームを絞って食べる。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／村上未知 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／佐藤真希 取材・文／岸野愛
＜衣装協力＞
小山さん▶ニットベスト/￥12,100/Neucon（ニューコン）/JOYEUX（ジョワイユ）
みきママさん▶カットソー/￥2,490/パンツ/￥3,550/共にAMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）/共にAMERICAN HOLIC（アメリカンホリック プレスルーム）