ドナルド･トランプ米国政府が白人を優遇する方向で難民制度を全面的に改編する案を検討中であると､ニューヨーク･タイムズ（NYT）が15日（現地時間）､報じた｡

NYTは､米国務省と国土安全保障省が今年4月と7月にホワイトハウスへ提出した内部文書を入手し､このように伝えた｡報道によれば､該当文書はトランプ大統領が就任直後に｢現行の難民制度が国益に合致しているかどうか再検討せよ｣と下した指示に基づいて作成されたもので､難民受け入れ政策の大幅な縮小を目的としている｡

改編案には､難民制度を｢骨組みだけ残すくらい縮小する｣という内容とともに､英語運用能力を基準に申請者を選別する方策が盛り込まれた｡

また､米国社会にどれだけ早く同化できるかを重点的に評価し､難民申請者に対して｢米国の歴史と価値観｣や｢文化的規範の尊重｣などに関する教育を義務化する構想も含まれている｡

特に文書には､｢移民に反対したり､『ポピュリスト』政党を支持するなど､オンライン上で平和的に意見を表明したことを理由に標的とされた欧州人を優遇すべきだ｣という勧告が含まれていた｡NYTは､ここで言及されたポピュリスト政党がドイツの極右政党｢ドイツのための選択肢（AfD）｣を指すものと分析した｡

トランプ政府内の核心人物であるテスラ（Tesla）のイーロン･マスク最高経営責任者（CEO）やJ･D･バンス副大統領はすでにAfDを公然と支持したり､ドイツ政府による｢AfD弾圧｣を批判したりして物議を醸したことがある｡

ある高官はNYTに対し､トランプ政権が誰が難民資格にふさわしいかを判断するため､欧州の状況を綿密に注視していると明らかにした｡

文書にはまた､南アフリカ共和国の白人を難民審査で優遇する方策も含まれていた｡トランプ政権は今年5月､異例の｢迅速審査｣を通じて南アフリカの白人を難民として認定し､彼らの米国定住を支援した前例がある｡

NYTは｢正式な制度改編が完了する前から､一部の措置はすでに実施されている｣と指摘した｡

このほか改編案には､▷既存の難民申請数十万件の取り消し ▷移民が集中する地域への難民定住数の制限 ▷同行する子どもへのDNA検査義務化−−など､安全審査を強化する方策も盛り込まれている｡さらに､難民資格審査対象者の推薦権限を国連ではなく｢米国大使館｣へ移管するよう勧告している｡

文書は｢急激な多様性の拡大は民主主義体制の社会的信頼を弱める｣とし､｢政府は完全に同化でき､大統領の目標に合致する難民だけを受け入れるべきだ｣と主張している｡

NYTは今回の改編案について､｢数十年にわたり世界で最も切迫した人々を保護してきた難民制度を､トランプ大統領の移民政策の『ビジョン』に合わせて再構築しようとする試み｣とし｢そのビジョンは『迫害を受けている白人』を助ける一方で､それ以外の大多数の難民を排除するものだ｣と批判した｡