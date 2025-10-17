ドル円、見切り売り強まる １５０．７０円に戻せなければ１５０円割れも＝ＮＹ為替
ＮＹ時間の昼に入って、米株式市場の下げとともにドル円も売りが強まり、ストップを巻き込んで１５０．３０円付近まで一気に下落している。特段の売り材料は見当たらないものの、上値が重かったことで、見切り売りが出ているものと思われる。
１０/２－１０/１０の上昇波のフィボナッチ３８．２％が１５０．７０円付近に来ているが、その水準を下回っている。早期に戻せなければ、１５０円を割り込み、フィボナッチ５０％戻しの１４９．９０円までの下落の可能性も高まる。
USD/JPY 150.31 EUR/JPY 175.53
GBP/JPY 201.84 AUD/JPY 97.41
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
