「永野芽郁みたいなことを」女性歌手、WEST.への「兄さん」呼びに賛否。「なんでアイドルに異性の姉妹」
女性ボーカルグループ・Little Glee Monsterのmiyouさんは10月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。男性アイドルグループ・WEST.へ「兄さんと呼ばせていただいてよろしいですか？」とつづり「非常に不愉快」「大賛成です！」など、賛否両論が寄せられています。
【投稿】リトグリ・miyou、WEST.を「兄さん」呼びして炎上
この投稿には「非常に不愉快」「配慮が足りないよ」「妹なんていりません」「なんでアイドルに異性の姉妹ができるんよ」「永野芽郁みたいなことを……」などの声が。一方で「めっちゃ嬉しいよ！」「大賛成です！」「素敵な関係」「兄さん呼びは芸人っぽくて良き(笑)」「これなんで叩かれてるの？」といった声も寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】リトグリ・miyou、WEST.を「兄さん」呼びして炎上
「配慮が足りないよ」「これなんで叩かれてるの？」13日、WEST.が主催した音楽フェスティバル「WESSION FESTIVAL 2025」に出演したLittle Glee Monster。その直後にmiyouさんは「WEST.兄さんをリトグリは今日から正式に兄さんと呼ばせていただいてよろしいですか？」と投稿しました。WEST.への感謝と尊敬を込めたコメントだと思われますが、ファンからは賛否両論が寄せられる事態に。
「最高にファンになって帰ってきました」13日のフェスティバル直後には「#WESSIONFESTIVAL ありがとうございました!! WEST.さんほんまにすごい。最高にファンになって帰ってきました」とつづり、写真を公開していたmiyouさん。この時にはWEST.のファンも「なんて嬉しい言葉」「みゆちゃと同担ハッピー」などの声を寄せていました。
(文:堀井 ユウ)