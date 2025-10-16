手もみセラピストの音琶麗菜氏がナビゲート！【肝臓回復】今すぐできる！肝臓の解毒作用を高めて、毒素を溜めないセルフケア！
YouTube動画『【肝臓回復】今すぐできる！肝臓の解毒作用を高めて、毒素を溜めないセルフケア！』で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が「手を揉むだけで体に溜まっている老廃物や毒素を流すセルフケア」を実演しながら解説した。冒頭で音琶氏は、シミや乾燥小ジワのケア、体が軽く感じられるなどの美容・コンディション面の変化に触れつつ、「なんとなく不調が続く」「だるさが抜けない」といった日常的な悩みに取り入れやすい点を強調している。
本編の軸は、解毒の要である肝臓に着目した手もみセラピーだ。音琶氏はまず、右手にある肝臓の反射区を示し、親指の角を使い「痛みを感じるところで7秒キープ」を基本に、3回ほど穏やかに繰り返す手順を示した。押していくうちに手のひらがほぐれていく感覚や、ビリッと指先に響く感覚が合図になりやすいこともわかりやすく説明している。
続いて腎臓の反射区（両手）では、真下に垂直に押すフォームと、範囲が広い部位をずらしながら刺激するコツを提示。指が疲れやすい人のために、手の向きを少し回して力を分散する押し方や、道具を用いる際の力加減の考え方を紹介した。無理に強くせず、温めたタイミングで行うと続けやすいという実践的な助言も要点である。
膀胱の反射区（両手）では、手首からの目安位置を具体的に示しつつ、水分代謝のめぐりを意識したアプローチとして紹介。こちらも「7秒×3～5回」を基準に、日中にこまめに取り入れるやり方を勧めている。全体の目安は、各反射区を1日に3～5セット。施術後は水分補給を意識し、体のめぐりを整える流れをつくると取り組みやすいとしている。
手順はシンプルだが、指の角度や圧の入れ方などは言葉だけでは伝わりにくい。動画内では押し込む角度や止める位置が視覚的に確認できるため、初めてでもフォームをそろえやすい。日々のスキマ時間に取り入れる設計になっている点も実用的。フォームの微調整や押し方のリズムは、実演を確認すると理解が早いはず。本編は、セルフケアでコンディションを整えたい人にとって日常に取り入れやすい手順を確認する上でも有用な指針となるはずだ。
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆