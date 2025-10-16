ココス『おいもフェア』開催、濃厚な甘みの茨城県産“紅はるか”の焼きいもを使用したデザート4品を発売

ファミリーレストラン「ココス」は、10月21日から11月下旬まで『おいもフェア』を開催し、茨城県産“紅はるか”の焼きいもを使用したデザート4品を発売する。空港店舗を除く、507店舗(10月15日時点)で販売予定。テイクアウト不可。

濃厚な甘さが味わえるおいもペーストをたっぷりと使った、ココス初の「おいもンブランのクレープ」「おいもンブランのミニパフェ」のほか、“紅はるか”の焼きいもブリュレを使った「焼きいもブリュレ」「おいもパフェ」をラインアップ。“紅はるか”の焼きいもは、店でブリュレにすることで、ねっとりとした口当たりとブリュレのパリパリとした食感のコントラストが楽しめる。

また、ドリンクバーには季節限定の紅茶「アップルジンジャーティー」が登場する。

◆おいもパフェ

税込1,199円

濃厚な甘みの茨城県産“紅はるか”の焼きいもをブリュレし、塩キャラメル&ナッツアイスやおいもチップスと一緒にトッピングしたビッグパフェ。ねっとりとした“紅はるか”の焼きいも、ブリュレすることによりパリパリに仕上げた砂糖、カリッとしたおいもチップスを組み合わせ、食感のコントラストが楽しめる。

中層には、バニラアイスやクラッシュパイ、カスタード、甘酸っぱいりんごのコンポート、優しい甘さの石垣島産紅芋を使ったプリンを合わせ、りんごとおいものタルトのような味わいに仕上げた。ひとくちサイズの焼きいも入りで、“紅はるか”の濃厚な味わいを最後まで楽しめる。フェアトレード紅茶を使用した、甘さ控えめのアップルティーゼリーですっきりとした後味に仕立てた。

おいもの甘さを引き立てるアップルジンジャーティーとのペアリングがおすすめだという。

ココス「おいもパフェ」

◆焼きいもブリュレ

税込539円

濃厚な甘さの“紅はるか”の焼きいもが堪能できるプレートメニュー。温かい焼きいもに、冷たい塩キャラメル&ナッツアイスやバニラアイスを合わせた。焼きいものブリュレした表面やおいもチップスのパリパリとした食感が楽しめる。焼きいもの甘さに香ばしさがマッチするルイボスティーとのペアリングがおすすめだという。

ココス「焼きいもブリュレ」

税込649円

もちもち食感のクレープに、ねっとりとしたおいものペーストをたっぷりしぼった。“紅はるか”のおいもペーストの中には、優しい甘さのホイップとバニラアイスを忍ばせ、カリカリ食感のキャンディングアーモンドや、パリパリとしたおいもチップスで食感の変化も楽しめる。華やかな香りのアールグレイとのペアリングがおすすめだという。

ココス「おいもンブランのクレープ」

◆おいもンブランのミニパフェ

税込594円

おいものモンブランをトッピングした、ミニサイズながらも満足感のあるパフェ。ねっとり甘いおいものペーストは、ホイップやバニラアイス、“紅はるか”の焼きいもと相性が良く、サクサクとしたクラッシュパイが食感にアクセントを加える。紅芋プリンの優しい甘みとすっきりとした風味のアップルティーゼリーで、秋を感じる柔らかな後味に仕上げている。香ばしい風味がおいもンブランとマッチする、ほうじ茶とのペアリングがおすすめだという。

ココス「おいもンブランのミニパフェ」

◆アップルジンジャーティー

プレミアム ドリンクバーで注文できるドリンク。蜜りんごのような甘い香りとジンジャーの香りですっきりとした味わいに仕上げた。ネパール産のフェアトレード茶葉を使用している。

プレミアム ドリンクバー

単品:税込462円

セット価格:税込319円

ココス「アップルジンジャーティー」

