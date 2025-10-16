◎全国の天気

日中は、東北から九州北部の広い範囲で雨が降るでしょう。西日本、東日本では落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。北陸では、雷を伴って非常に激しい雨の降る所があるでしょう。東海や関東は午後ほど本降りとなりそうです。北海道も雲が広がりやすく、夕方以降は雨の所があるでしょう。九州南部と沖縄は晴れますが、こちらもにわか雨はありそうです。

◎予想最高気温

前日と同じくらいか、前日より低い所が多いでしょう。仙台は前日より6℃も低い17℃、新潟は4℃低い20℃の予想です。東京は20℃で前日と同じくらい。北風と雨で昼間も少しひんやりしそうです。一方、西日本は27℃くらい、九州と四国は30℃くらいで季節外れの暑さとなるでしょう。

◎週間予報

・大阪〜那覇

17日(金)は天気が回復して、広く晴れるでしょう。ただ、土日は再び雨となりそうです。九州南部や四国はその後も曇りや雨の日が多くなりそうです。なお、来週は最高気温が22℃くらいで、季節が一気に進む見込みです。沖縄は19日(日)以降は天気がぐずつくでしょう。

・札幌〜名古屋