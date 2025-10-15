レクサス“新”「“6輪”の3列ミニバン」公開！ 新型「LS」は“セダン”じゃない？ 6輪の“メリット”って何!? 「本気で開発している」LSコンセプトどんなモデル？

次世代のLS？

トヨタは10月13日にYouTube「トヨタイムズ」において、「５ブランドプロジェクト発表」を生配信しました。その内容は、10月下旬より開催される「JMS（ジャパンモビリティショー）2025」に向けて、センチュリー／トヨタ／レクサス／ダイハツの各CMと、そこに登場するコンセプトカーを紹介するというものでした。

この内、レクサスのCMは「恐れや苦悩に向かって、自分の道を信じる人だけが世界を広げることができる」とナレーションと共に、扉を抜けた先に「DISCOVER」の文字が映し出され、その先に6輪のミニバンが登場するというものでした。その6輪のミニバンが「誰の真似もしない」、「レクサスLSコンセプト」だというのです。

【画像】超カッコイイ！ レクサス“新”「“6輪”×3列ミニバン」を画像で見る（70枚）

レクサスの「LS」は、トヨタ「セルシオ」をルーツに持つLサイズのセダンであり、レクサスのフラッグシップです。それがミニバンになるというのは、驚くべき内容です。

そして、YouTube 「トヨタイムズ」での生配信では、「LSのSは、セダンではなく、スペースのSである」という新しい考えも提示されました。スペース＝空間ですからミニバンでもおかしくはないというわけです。

また、スペースという言葉には「宇宙」という意味も存在します。実際に、トヨタはJAXA（宇宙航空研究開発機構）と、月面探査車である有人与圧ローバー（愛称「ルナクルーザー」）の共同開発も進めています。その「ルナクルーザー」は6輪車であり、「ルナクルーザーを地球上でも走らせてみよう」というアイデアも、「LSコンセプト」の6輪につながっているというのです。

小見出し：6輪であることのメリット

次世代のレクサスのフラッグシップを示唆するコンセプトカー、LSコンセプト。その特徴は、3列ミニバンであり、そして6輪車であることにあります。

そして6輪にすることは、実際にミニバンにとってメリットがあるというのです。それは後輪とする4輪を、小径タイヤにできることです。これにより車内へのタイヤスペースの出っ張りが小さくなり、結果的に室内空間を広くすることができるのです。

つまり、LSコンセプトの6輪は、冗談でもなんでもなく、実利のあるアイデアであったのです。

ただし、LSコンセプトは、まだまだコンセプト車という存在です。レクサスのフラッグシップというポジショニングに相応しい優れた走りや快適性、安全性、信頼性などを実現しないことには、量産車にすることはできません。

6輪という新しい試みですから、クリアしなければならない課題が数多く存在することでしょう。当然、困難な道程であり、コンセプトカーのアイデアを量産車につなげることができない可能性もあります。

それでもYouTubeの生配信では「コンセプトよりは上」「本気で開発している」と説明されていました。

小見出し：革新的なコンセプトを出せた理由

ちなみに、レクサスがこうした冒険的な6輪車のコンセプトを提案できたのは理由があります。それが、今回のYouTubeの生配信で発表された「センチュリーのブランド化」です。

これまでトヨタ傘下の単独車種であった「センチュリー」が、レクサスやトヨタなどと同列のブランドとして扱われるというのです。これにより、トヨタ自動車のトップには、レクサスではなく、センチュリー・ブランドが君臨することになります。そのため、レクサスは、トヨタ自動車を代表するという重役から解放されることを意味します。

より自由で、革新的な行動が可能となったのです。それが今回のLSコンセプトの6輪車につながっていると見ることもできるでしょう。

レクサスというひとつのブランドだけでなく、トヨタが抱える5つのブランド（センチュリー、レクサス、トヨタ、GR、ダイハツ）を有機的につなげるCM戦略というのが、今回のYouTube「トヨタイムズ」で明かされたものでした。

より、トヨタに対してワクワクできる戦略であれば、どしどし進めてほしいもの。今後のトヨタに期待しましょう。