14日までに、ある投資家がXに投稿。

《私を発掘したのはカンニング竹山さん。台本を無視して喋ったら「こんな面白い素人は初めて。問題はバラエティの奴らが、なぜ今まで桐谷さんを見つけられなかったかだ」と言って、サンミュージックに入るよう言ってくださり（お断りした）「笑っていいとも」などに出してくださいました》

このあとの一文が物議を醸すことに。

《夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）。》

“夜ふかし”とは、マツコ・デラックス（52）とSUPER EIGHT村上信五（43）がMCを務める日本テレビ系の人気バラエティ番組『月曜から夜ふかし』のこと。投稿主の“ある投資家”とは、元プロ棋士・桐谷広人氏のことだ。

「桐谷さんは、同番組の“名物素人”のひとり。株主優待と株の配当で生計を立てている桐谷さんは、優待券を使い切るために自転車で爆走する姿で一躍、人気になりました」

13日放送の『月曜から夜ふかし』2時間SPに半年ぶりに出演したのだが、その直後に上記の投稿を行っており、桐谷さんと番組側との間に何らかのトラブルがあったのは明らかだ。同投稿だけを見ると、番組側が“他のバラエティ番組に出るな”と圧力をかけたとも読み取れる。

同投稿のコメント欄にも《業界特有の囲い込み》《さすがは日テレ。年に数回しか使わないのに制限かける。》などと日テレへの批判も散見された。

「またモメちゃったんだ」と話すのは、桐谷さんをよく知る芸能記者だ

「『夜ふかし』スタッフと桐谷さんは十数年の付き合いの中でちょくちょくモメていて、何度か“絶交”もしているんですよ。絶交すると、1年くらい出演がないときもある。おそらくですが、桐谷さんが“他のバラエティ番組からオファーが来たので出たい”と同スタッフに相談してNGを出された。その怒りのまま、同投稿を行ったのではないでしょうか」

なぜ同スタッフは出演禁止にしたのか？

「桐谷さんは同番組の顔のような存在。初登場から十数年経ちますが、いまだに視聴者から絶大な人気を誇っています。その理由のひとつにテレビでの露出が少ないこともあると思います。今はほぼ『夜ふかし』しか出ていませんからね。とはいえ、スタッフが桐谷さんにそれを強制するのはいかがなものか。

百歩譲って『夜ふかし』が桐谷さんを発掘したのならその言い分もわからなくはないのですが、投稿にもある通り、カンニング竹山さんが見出していますからね」（前出・芸能記者、以下同）

前出の芸能記者はため息をつきながら、こう続けた。

「まぁ、いつも通りの内輪もめという感じでしょうが、今回の件で、桐谷さんは日テレとまた“絶交”してしまうかもしれませんね……」

次回の『夜ふかし』出演は1年後になるかも――。