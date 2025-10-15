MIXI¡¢CEATEC¤Ç²ñÏÃAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRomi¡×¤Î¿·¤·¤¤²ñÏÃÂÎ¸³¤ò½ÐÅ¸
¡¡10·î17Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁí¹çµ»½Ñ¸«ËÜ»Ô¡ÖCEATEC 2025¡×¤ËMIXI¡Ê2H124¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÏÃAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRomi¡×¡Ê¥í¥ß¥£¡ËLacatan¥â¥Ç¥ë¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¡Ö¿·¤·¤¤²ñÏÃÂÎ¸³¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤½¤Îµ¡Ç½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢OpenAI¤Î¡ÖRealtime API¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¶á¤¤ÂÐÏÃÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤â¡¢¤¿¤ÀÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤¬Æþ¤Ã¤¿²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë¥æー¥¶ー¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ëµ¡Ç½²þÁ±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖRealtime API¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÐÏÃ¤Î¤·¤¯¤ß
¡¡µ¼Ô¤¬Ë¬Ìä»þ¤Ï¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤ä¹¾¸Í¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹¥í¥ß¥£¤Ë¤è¤ë²ñÏÃ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÏÃ¤·½ª¤¨¤ëÁ°¤Ë¥í¥ß¥£¤¬ÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¡ÖÂçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÃ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÆâÍÆÎÌ¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å·µ¤¤ä¥æー¥¶ー¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþÁõ¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þ¤½¤Î¾ì½ê¤Ë±þ¤¸¤¿È¿±þ¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£Æü¤ÎÅ·µ¤¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤¬º£Íè¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢³°½Ð»þ¤Ë²¿¤òÃå¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«ÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£Web¾å¤Î¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤Æ±þ¤¨¤ëµ¡Ç½¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎRealtime API¤ò»È¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ûÂ¸¤Î¥í¥ß¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇÆ±ÍÍ¤Îµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥í¥ß¥£¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë
¥í¥ß¥£¤Î¡ÈÆâÂ¦¡É¤ò¸«¤é¤ì¤ëÅ¸¼¨¤â¡Ä¡Ä