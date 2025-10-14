¡ÖÅìµþ¤ÇÎò»ËÅª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¡×¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¥»¥ì¥½¥ó¤ÎÆüËÜÀï½é¹õÀ±¤ËÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°¢Á³¡£¿¹ÊÝJ¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¶ÃÃ²¡ÖÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë£µÀïÉé¤±¤Ê¤·¤À¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£52Ê¬¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ71Ê¬¤Ë¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¡¢£²¡Ý£³¤ÇÇÔÀï¡£»Ë¾å½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSAPO¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤ÇÎò»ËÅª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Î°ÂÄêÀ¤È¥ê¡¼¥É»þ¤Î´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¶µ·±¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ØLance¡ª¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÆüËÜ¤Îµ¾À·¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦²¦¼ÔÁê¼ê¤Ë£µ»î¹çÏ¢Â³¤ÇÉé¤±¤Ê¤·¤À¡£2022Ç¯¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò²¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢23Ç¯¤Ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡£Æ±Ç¯¤ËºÆ¤Ó¥É¥¤¥Ä¤ò·âÇË¤·¡¢º£²ó¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¤âÅÝ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ØCrusoé¡Ù¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£Ç¯£¶·î¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢£³¾¡£±Ê¬£±ÇÔ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·14Æü¤Ë¾õ¶·¤Ï°²½¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë£±ÅÙ¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×
¡¡Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£²ó¤ÎÇÔÀï¤ËÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ