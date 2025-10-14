10月11日配信の「文春オンライン」による、女優・米倉涼子への「マトリのガサ入れ」報道が波紋を呼んでいる。

「報道では米倉さんが、麻薬取締法違反容疑で厚生労働省関東甲信越厚生局麻薬取締部（通称・マトリ）の捜査を受けているとしています。記事によれば、8月20日に自宅マンションへの家宅捜索がおこなわれ、米倉さんはその2日後にヨーロッパに渡航したと伝えられています。

約2週間後に帰国したものの、今度は仕事をキャンセルするようになったとされています。米倉さんは8月19日以降、2カ月近くInstagramを更新しておらず、9月には、出席する予定だったイベントへの欠席がたびたび伝えられ、動向が注目されています」（スポーツ紙記者）

報道があった11日は土曜日だったため、毎週月曜日に更新される「霜降り明星」粗品のYouTube企画『1人賛否』で、粗品が、この話題に触れてくることが予想されたが、案の定、粗品はこの話題をチョイス。『米倉涼子、家宅捜索で違法薬物押収か』のタイトルで、この話題を語り始めたのだが、粗品の切り口は意外なものだった。

「粗品さんは、報道を読み上げる形で『国民的女優の米倉涼子をめぐり、複数の異変が相次いでいるなか……』まで語ると、唐突に『誰やねん! 腹立つわぁ』とひとこと。『ピンとこうへんねん。50代の女優。米倉涼子? 誰やねん、こいつ』と吐き捨てたのです。

米倉さんといえば、『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』シリーズを筆頭に『リーガルV〜元弁護士・小鳥遊翔子〜』『35歳の高校生』『黒革の手帖』など、多くのドラマで主演をつとめ、“視聴率女王”と呼ばれるほどの知名度を誇ってきました。その米倉さんを『誰やねん!』『ピンと来ない』と評した粗品さんに、ツッコミの声が多くあがっています」（同前）

粗品のまさかの発言に、YouTubeのコメント欄には、

《米倉涼子ピンとこないの草》

《米倉涼子誰やねん、はもう粗品しか言われへん》

《ちょっとマイナーなYouTuberは知ってるのに米倉しらんのには笑ったわ》

などの声が多く寄せられている。芸能ジャーナリストが語る。

「『ドクターX』を観たことがないという粗品さんは、一連の報道を説明したあとで、『でも、意外ですね。もし米倉さんがそういう麻薬系? 携わってたとしたら、かなり意外かもな?』と語ると、恒例の『ただぁ!』を発射。『まあたしかに、言われてみたら変な顔してるもんなあ〜。以上です』としめていました。

毎週、1人賛否で旬の話題を取り上げる粗品さんが、米倉さんの報道をどう斬ってくるかに注目していた人も多かったと思われますが、まさかの、米倉涼子をあまり知らないという取り上げ方だったことに、肩すかしを食らった人も多いのではないでしょうか」

毎回、「1人賛否はあくまでコント」と主張している粗品だが、「米倉涼子? 誰やねん、こいつ」は、どこまで本当なのだろうか。