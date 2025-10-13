いざブラジル戦初勝利へ！日本代表が前日練習を実施、久保建英も含め全員が参加
10月14日に世界屈指の強豪であるブラジル代表と親善試合を戦う日本代表が13日、会場となる東京スタジアムで前日練習を実施。冒頭の15分のみが公開された。
前日に、セルティックのFW前田大然が怪我のために離脱となったなか、この日のトレーニングには25人全員が参加した。
森保一監督が時間限定での出場を明言した久保建英も、公開された限りでは、左足首の怪我の状態は問題なさそうだった。
ここ３試合未勝利の森保ジャパンは、過去２分け11敗と一度も勝てていない難敵に挑む。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
