不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が本音で語る！年齢制限と団信の落とし穴『一瞬で資産を失う!? 50代以降が手を出すべきではない不動産ローンについて解説します』

YouTubeチャンネルで公開された「一瞬で資産を失う!? 50代以降が手を出すべきではない不動産ローンについて解説します」という動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、50代からの不動産投資のポイントや不安解消のコツについて熱く語った。



動画冒頭で木村氏は「50代から攻めるのは怖い」としつつも、「若い時は資金と信用が乏しい一方、50代は信用がある。だからこそ“守りながら攻める”が肝心だ」と位置づけた。収入や資産形成の不安は、不動産という実物資産の積み上げで解消できると断定する。



「50代からでは遅いのでは」との問いには、「結論、50代からでも十分に間に合う」と即答。スクールの事例として、40～50代が着実に購入を重ねたケースや、70代で年間1,000万円のキャッシュフローを構築した例を示し、年齢で諦める発想を退けた。



本編の軸は2つある。第1に、預金一本槍はもはや守りにならないという現実だ。平均所得と退職金はこの数十年で縮小し、インフレ局面では現金価値が目減りする。実物資産への分散が、防御と成長の両輪になる。株式やFXは価格変動を制御できず老後設計との相性が悪い一方、不動産はオーナー側の打ち手で収益と資産価値を管理しやすく、さらにレバレッジを活用することで少ない自己資金から規模を作ることができる。家賃収入という定常キャッシュフローが、年金不足という根源的な不安を和らげる点も大きい。



第2に、50代以降が「手を出すべきではない不動産ローン」を見極める視点だ。動画では、アパートローンは団体信用生命保険（団信）の年齢条件や返済比率の制約で通りにくくなる一方、プロパーローンや事業性融資など代替ルートがあると解説。ただし、フリーローンや運転資金、リフォームローンを“物件購入”に流用するのは用途違反で論外である。用途に合わない借入で資金をひねり出すほど、リスクと金利負担だけが積み上がり「一瞬で資産を失う」落とし穴に直結する。年齢条件が緩い商品に見えても、あくまで正しい用途に限定して使うべきだと釘を刺す。



融資戦略の要点は、①まず「付く融資」から逆算してエリアと物件を絞る、②プロパー／事業性／保証付きなど複数の選択肢を把握し、年齢制限や団信の有無を前提条件として設計する、③借入はトータルで管理し、返済と収益のバランスが崩れる組み合わせを避ける、の3点である。特に初動では、利回り至上主義で地方の冒険に走らず、資産性が堅く入居が読みやすいエリア（例として挙がったのは首都圏郊外の駅力のある地域）で、利回り8～10％程度の堅い1棟から始める考え方を推奨した。



運営面では「管理任せにしない」姿勢を強調。空室の内見導線や照明、細かな整備など、オーナーの小さな工夫が入居決定率を左右する。最悪・標準・良好の3シナリオで資金繰りを試算し、路線価や公的データで土地の下支えを確認する手順も示される。収益（月＋10万円のキャッシュフロー）と資産（将来の売却価値）を両建てする設計が、老後の資金不足論を現実的に封じる道筋になるという主張だ。



総じて本編は、50代からの不動産投資を「守りながら攻める」現実解に落とし込む内容である。どのローンなら踏み込むべきか、どのローンには手を出すべきでないか──線引きが具体的に語られている。続きでは、年齢条件と商品特性の兼ね合い、実際に通った融資の組み立て方、空室対策の勘所などが示されているため、詳細は動画で確認すると理解が早い。本編は、50代以降で不動産投資と融資の選択肢を具体的に知りたい人にも、他の世代の人にも実務の判断材料を提供する有用な指針となるはずだ。