¡¡10·î11Æü¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸üÏ«¾Ê´ØÅì¹Ã¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢8·î20Æü¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼þÍ·¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó2½µ´Ö¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£ÅÙ¤Ï»Å»ö¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤Î ¡È¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¡É ¤ÏÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔËÜ¿Í¤«»öÌ³½ê¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡Ô¥É¥¿¥¥ã¥óÊóÆ»Â³¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¸¶°ø¥³¥ì¡©¡Õ
¡ÔÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¥Þ¥¸¤Ç¿´ÇÛ¡¢¡¢¡¢¡£¤Ê¤¼»öÌ³½ê¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤ÎÊÆÁÒ¤Î ¡È¥É¥¿¥¥ã¥ó¡É ÁûÆ°¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï10·î6Æü¤Î¡ØÂè21²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ2025¼ø¾Þ¼°¡Ù¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤Û¤«¡¢9·î¤Î¡Ø¥Ð¥Ë¡¼¥º¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¡Ù¤ä¡Ø¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï8·î15Æü¡¢Instagram¤Ï19Æü¤«¤é¹¹¿·¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤ë8·î20Æü°Ê¹ß¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ²º¤Ê ¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É ¤¬¿Ê¤ó¤À¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï2019Ç¯¤ËÄã¿ñ±Õ°µ¾É¸õ·²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØCHICAGO¡Ù¤òµÞÀ¹øÄË¾É¤ª¤è¤ÓÀçÄ²´ØÀá¾ã³²¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¤¬Â³¤¯ÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤«¤éÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÈà½÷¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢µ¤¸¯¤¦¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥È¥ê¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È±À±£¤ì¡É ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¹¹¿·¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿ÊÆÁÒ¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤é¤Î¸ý¤Ç°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤«¡£