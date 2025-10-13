2025年10月8日、韓国メディア・毎日経済は「年初から8月までに中国を訪問した韓国人の数は昨年に比べ40％以上増えた」と伝えた。

韓国観光公社と法務部の資料を基に聯合ニュースが分析した結果、1〜8月に訪中した韓国人は198万7547人で、前年同期比40．6％増加したことが分かった。中国は昨年11月30日から韓国人などに対し、30日以内の滞在についてビザを免除しており（今年12月31日まで）、その影響とみられる。この増加傾向は今後も続くとみられ、通年での中国訪問者数は昨年（230万6299人）を大きく上回ると予想されるという。

また、同じ期間に日本を訪れた人は前年同期比5．1％増の594万6355人で、目的地別で最多となっている。2番目に多いのがベトナムだが、前年より3．3％少ない286万6275人だった。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「中国訪問者は本当に全員、韓国人か？」「朝鮮族じゃないの？」「何しに行くんだか。あきれるね」「東南アジアにでも行くほうがずっといいよ」「テレビショッピングで安い中国ツアーを売ってるから、海外旅行をしてみたい貧乏人が『中国も一応、海外だ』と食い付くんだろう」「信用するな。中国は主敵だ」「中国には訪れるべき観光地がたくさんあるよ」「行ってみるのも悪くないと思う。行けばあの国の本当の姿が見えてくるだろう」など、冷ややかなコメントも集まっている。（翻訳・編集/麻江）