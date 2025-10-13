レクサス新「4WDミニバン」がスゴイ！ 最上級より「510万円安い」＆「最も低燃費」でオトクな“3列6人乗り”仕様！ 装備充実の「豪華内装」で長距離もラクチン！ めちゃ快適な「LM」最安モデルって？

一番安くて最も低燃費なオトク仕様！

2025年10月11日から13日の3連休、多くの人がドライブや小旅行を楽しむことでしょう。

そんななか、移動そのものを贅沢に楽しめるフラッグシップミニバンとして展開されているのが、レクサス「LM」です。

【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”レクサス新「4WDミニバン」です！（30枚以上）

家族や友人との長距離移動も、ただの移動時間ではなく、上質な体験として過ごせることがLMの魅力です。

直近では2025年7月17日に一部改良が実施され、同年8月1日から販売が開始されたLMは、静粛性や後席の快適性をさらに高める改良が施され、より洗練されたフラッグシップミニバンへと進化しています。

なかでも最も安価なモデルとは、一体どのようなモデルなのでしょうか。

LMは2020年に初代モデルが登場しました。もともとは中国を中心としたアジア市場向けに投入されましたが、現行の2代目モデルは2023年に日本でも販売が開始され、国内でもフラッグシップミニバンとしての存在感を示しています。

トヨタ「アルファード」とプラットフォームやパワートレインは共通ですが、内外装にはレクサスならではの緻密なデザインと高級感が随所に施されています。

ラインナップは、2列4人乗りの「LM500h EXECUTIVE」と3列6人乗りの「LM500h version L」の2タイプです。

2025年7月の一部改良では、リアホイールハウスやバックドア周辺に制振材や吸音材を追加し、ロードノイズや振動音を軽減。

インテリア照明の明るさ上限を引き上げ、車内の雰囲気をより自由に演出できるようになりました。

特に2列4人乗りのEXECUTIVEでは、後席のスイッチ類をリアセンターコンソールに移動し、ダウンライトや小物トレイを設置することで、長時間の移動でも快適に過ごせる工夫が施されています。

そんな進化を果たしたLMのなかで最も手の届きやすいモデルは、3列6人乗りのLM500h version Lです。

ボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mmで、ホイールベースは3000mm。

エクステリアは全車共通のスピンドルグリルやダイナミックなサイドラインを備え、19インチ鍛造アルミホイールを標準装備。

ボディカラーは「ソニックチタニウム」を含む全4色を用意しています。

version Lのインテリアは、1列目から3列目まで本革シートを採用し、ブラックとソリスホワイトの2色から選択可能です。

中央席のない2席×3列の6人乗り配置により、どの座席に座っても快適性が高く、長距離ドライブでも疲れにくい設計です。

2列目シートには電動オットマンや大型ヘッドレスト、シートヒーター・ベンチレーションに加え、リラクゼーション機能も装備。3列目は跳ね上げ式で荷室の拡張も簡単です。

さらに、14インチ電動ディスプレイは2列目アームレストの操作パネルから操作でき、音声認識にも対応しています。

全車に電動サンシェードも備わっており、直射日光やプライバシーにも配慮されています。

安全面でもLMは充実しています。「Lexus Safety System ＋」を標準搭載するほか、渋滞時支援機能「アドバンスト ドライブ」や駐車操作支援の「アドバンスト パーク」を含む高度運転支援「レクサス チームメイト」を装備。

ドライバーの負担を大幅に軽減し、安心してドライブを楽しめます。

パワートレインは全車共通で、2.4リッター直列4気筒ターボエンジンにフロントモーターと高出力リアモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

最高出力275PS、最大トルク460Nmを発揮し、駆動方式はモーター駆動式AWD「DIRECT4」、トランスミッションは6速ATのDirect Shift-6ATです。

これらによってWLTCモードで13.8km／Lと、EXECUTIVE（13.5km／L）よりも低燃費を記録しています。

LM500hの価格（消費税込み）は、最も手頃なversion Lが1500万円、最高級のEXECUTIVEは2010万円。

その価格差は510万円にのぼりますが、快適性や装備の違いを考慮すると、家族や友人との特別な時間を求める人にとって、LMは十分に価値のある選択肢と言えるでしょう。