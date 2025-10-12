この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「今後の日本はインフレの影響で大変革が起きる！資産を失わないための方法をお教えします！」と題した動画で、自民党総裁選の結果や今後の日本経済の行方について徹底解説した。動画冒頭、宮脇氏は高市新総理誕生のサプライズが市場にとって大きかったことを指摘し、「高市さんが勝利して、これから日本初の女性総理が誕生するということで国内外からサプライズ」「市場も全く織り込んでおらず、株価も相当上がりましたね」と、そのインパクトを示した。



さらに「高市氏の『馬車馬のように働く』『ワークライフバランスは捨てる』という発言からも覚悟の重さが伝わる」と高市氏への強い期待が日本中に広がっていると紹介。実際、日経平均株価は高市新総理を見込んで市場最高値を更新し、いわゆる「サナエノミクス」とも呼ばれる経済政策への期待が高まっている様子が語られた。



しかしその一方で、宮脇氏は「株を持っている人や資産運用をしている人は明らかにその恩恵を受ける」「インフレや物価上昇によって資産運用していない人は負担が増える」とし、二極化の進行に警鐘を鳴らす。特に、「日本はすでに富裕層と貧困層の二極化が顕著。ここからさらに加速していくのではないか」という指摘や、「円安と積極財政が保たれる限りは株高傾向が続くが、楽観一辺倒ではなく、資産の置き場所を真剣に考えるべき」と投資スタンスの再考を促した。



また、高市新総理は企業の現預金課税や金融所得課税の強化を示唆しており、「資産バブルの恩恵を受けた人は早めに出口戦略を取るべき」と具体的なアドバイスも展開。「今後は海外資産や実物資産への分散、日本円だけでなく外貨建ての保有も検討すべき」とアセットマネジメントの重要性を強調した。最終的に「主張が変わっても本質的には日本は何も変わらない部分も多い」「インフレという名の『見えない増税』に警戒し、資産の行方を自ら考えるべき」とまとめている。



動画の最後では、「現代アートやアンティークコインといった実物資産、海外不動産、外貨建て資産など、バランスの良いポートフォリオ構築を」と呼びかけ、動画を締めた。