学校で配られたタブレット、通信費は「家庭持ち」とのこと。これを機に「格安SIM」にして通信費を節約した方がいいですか？

学校のタブレットの通信費は基本自己負担

タブレット が配布されるようになりました。しかし「自宅での通信費は家庭負担」という声に戸惑う保護者も少なくありません。 自宅の Wi-Fi 環境やモバイル通信を使って学習をサポートするには、通信環境の整備が必要です。現在、使用中のスマホ代と合わせると、家計への影響は大きいのではないでしょうか。 そこで、おすすめなのが「 格安SIM 」への乗り換えです。 本記事では、学校配布の タブレット の通信費を見直すべき理由と、 格安SIM への乗り換えでどのくらい 節約 できるのかを解説します。

GIGAスクール構想とは、文部科学省が進めている教育ICT環境の実現に向けての取り組みで、子どもたち1人1台の端末を提供するものです。

多くの自治体では、学校で使用した際の通信料は自治体で負担しますが、自宅での通信費は各家庭の負担とされているケースが多くあります。

自宅にWi-Fi環境が整っていれば追加の通信費は、さほどかかりません。しかし、Wi-Fiがない場合は、モバイル通信の契約が必要となり月額料金が発生します。

環境整備には思った以上の費用がかかるため、家庭全体の通信費を見直す良い機会にもなるでしょう。



格安SIMに乗り換えるメリット

こうした通信費の増加を抑えるために、注目したいのが「格安SIM」です。

主なメリットは、以下の通りです。



・月額の通信料が安くなる

・現在のタブレットをそのまま使える

・電話番号はそのまま引き継げる（MNP対応）

・契約プランがシンプル

よく心配されることの多い通信環境ですが、昼休みや夕方など混雑時間帯にやや遅くなる可能性はあるものの、学習用途であれば問題ない場合がほとんどです。



格安SIMに乗り換えればどのくらい節約できる？

格安SIMへの乗り換えで、具体的にどれくらい節約できるのか、タブレット1台あたりの携帯料金を表1で比較しましょう。

表1

大手キャリア 格安SIM 月額料金（通信＋通話＋端末） 9397円 4106円 年間総額 11万2764円 4万9272円 年間 節約 額 6万3492円

出典：MMD研究所「2024年9月通信サービスの料金と容量に関する実態調査」より筆者作成

格安SIMに乗り換えることで、年間節約額が約6万円も節約できる可能性があります。また、月3GBのプランなら月1000円程度で提供している事業者もあります。

格安SIMによっては、複数回線契約による家族割やデータシェア機能が使えるプランもあるため、家庭全体の通信費を一括で最適化することも可能です。



格安SIMに乗り換えて通信費を節約しよう

学校のタブレット配布は、子どもたちにとって学習の幅を広げるチャンスですが、通信費という負担も出てきました。

「仕方がない出費だから……」と放置すると、気づかないうちに家計に大きな影響を与えます。今こそ、スマホやタブレットの通信環境を見直し、格安SIMに乗り換えることで賢く節約するチャンスです。

まずは、ご家庭のスマホやタブレットの使い方を見直し、無理のないプラン選びから始めてみてはいかがでしょうか。



