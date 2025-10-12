【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (10月10日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 10/10終値 決算期
1 <3459> サムティＲ 6.26 111,600 26/01
2 <8963> ＩＮＶ 6.26 68,000 25/12
3 <3249> 産業ファンド 6.20 139,100 26/01
4 <3290> Ｏｎｅリート 6.15 87,400 25/08
5 <8958> グロバワン 6.02 139,200 25/09
6 <3463> いちごホテル 5.99 126,700 26/01
7 <3471> 三井不ロジ 5.95 108,200 26/01
8 <2989> 東海道リート 5.85 113,100 26/01
9 <3468> スターアジア 5.85 59,700 26/01
10 <3472> ホテルレジＲ 5.85 80,600 25/11
11 <2971> エスコンＪＰ 5.80 121,100 26/01
12 <3492> タカラリート 5.76 93,700 25/08
13 <3455> ヘルスケアＭ 5.65 115,100 26/01
14 <3470> マリモリート 5.65 108,300 25/12
15 <3309> 積水ハウスＲ 5.58 79,400 25/10
16 <8985> ホテルリート 5.48 88,200 25/12
17 <3466> ラサールロジ 5.33 143,600 25/08
18 <3488> ザイマックス 5.32 118,800 25/08
19 <3292> イオンリート 5.31 128,100 26/01
20 <8966> 平和不リート 5.22 151,400 25/11
21 <3281> ＧＬＰ 5.10 140,400 25/08
22 <2979> ソシラ物流 5.09 119,500 25/11
23 <3451> トーセイＲ 5.06 147,700 25/10
24 <8984> ハウスリート 5.06 128,400 25/08
25 <3296> 日本リート 5.03 96,200 25/12
26 <3476> Ｒみらい 5.03 48,150 25/10
27 <8964> フロンティア 4.98 88,400 25/12
28 <3487> ＣＲＥロジ 4.96 153,900 25/12
29 <8986> 大和証券リビ 4.95 107,800 25/09
30 <8953> 都市ファンド 4.93 114,400 25/08
31 <8972> ＫＤＸ不動産 4.86 168,800 25/10
32 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.79 167,000 25/08
33 <8979> スターツプロ 4.69 199,600 25/10
34 <2972> サンケイＲＥ 4.68 99,600 25/08
35 <8961> 森トラストＲ 4.63 76,300 25/08
36 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.60 136,600 25/10
37 <3287> 星野Ｒリート 4.57 262,400 25/10
38 <8954> オリックスＦ 4.57 99,300 25/08
39 <8960> ユナイテッド 4.55 180,200 25/11
40 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.53 122,100 25/08
41 <3279> ＡＰＩ 4.47 134,300 25/11
42 <8976> 大和オフィス 4.40 359,000 25/11
43 <3462> 野村マスター 4.39 162,100 25/08
44 <3283> プロロジスＲ 4.38 86,800 25/11
45 <8967> 日本ロジ 4.38 98,200 26/01
