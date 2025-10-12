●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　コード　銘柄　　　　　　 利回り 10/10終値　決算期
　1　　<3459>　サムティＲ　　　　6.26　111,600　　26/01
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.26　 68,000　　25/12
　3　　<3249>　産業ファンド　　　6.20　139,100　　26/01
　4　　<3290>　Ｏｎｅリート　　　6.15　 87,400　　25/08
　5　　<8958>　グロバワン　　　　6.02　139,200　　25/09
　6　　<3463>　いちごホテル　　　5.99　126,700　　26/01
　7　　<3471>　三井不ロジ　　　　5.95　108,200　　26/01
　8　　<2989>　東海道リート　　　5.85　113,100　　26/01
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.85　 59,700　　26/01
　10　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.85　 80,600　　25/11

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.80　121,100　　26/01
　12　 <3492>　タカラリート　　　5.76　 93,700　　25/08
　13　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.65　115,100　　26/01
　14　 <3470>　マリモリート　　　5.65　108,300　　25/12
　15　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.58　 79,400　　25/10
　16　 <8985>　ホテルリート　　　5.48　 88,200　　25/12
　17　 <3466>　ラサールロジ　　　5.33　143,600　　25/08
　18　 <3488>　ザイマックス　　　5.32　118,800　　25/08
　19　 <3292>　イオンリート　　　5.31　128,100　　26/01
　20　 <8966>　平和不リート　　　5.22　151,400　　25/11

　21　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　5.10　140,400　　25/08
　22　 <2979>　ソシラ物流　　　　5.09　119,500　　25/11
　23　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.06　147,700　　25/10
　24　 <8984>　ハウスリート　　　5.06　128,400　　25/08
　25　 <3296>　日本リート　　　　5.03　 96,200　　25/12
　26　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.03　 48,150　　25/10
　27　 <8964>　フロンティア　　　4.98　 88,400　　25/12
　28　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.96　153,900　　25/12
　29　 <8986>　大和証券リビ　　　4.95　107,800　　25/09
　30　 <8953>　都市ファンド　　　4.93　114,400　　25/08

　31　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.86　168,800　　25/10
　32　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.79　167,000　　25/08
　33　 <8979>　スターツプロ　　　4.69　199,600　　25/10
　34　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.68　 99,600　　25/08
　35　 <8961>　森トラストＲ　　　4.63　 76,300　　25/08
　36　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.60　136,600　　25/10
　37　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.57　262,400　　25/10
　38　 <8954>　オリックスＦ　　　4.57　 99,300　　25/08
　39　 <8960>　ユナイテッド　　　4.55　180,200　　25/11
　40　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.53　122,100　　25/08

　41　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.47　134,300　　25/11
　42　 <8976>　大和オフィス　　　4.40　359,000　　25/11
　43　 <3462>　野村マスター　　　4.39　162,100　　25/08
　44　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.38　 86,800　　25/11
　45　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.38　 98,200　　26/01

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース