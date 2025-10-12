【ロッテリア】リラックマのおもちゃ付きキッズセットが期間限定で登場中。全部かわいすぎてコンプしたい...

全国のロッテリアとゼッテリアでは、2025年10月8日から、サンエックスのリラックマとコラボした「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」を販売しています（一部店舗を除く）。

見てほっこり、遊んで楽しいおもちゃ3種

「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット...590円／B：キッズてりやきバーガーセット...610円／C：チキンからあげっとセット...490円／D：おてがるパンケーキセット...490円）の注文が対象です。

26年4月のアニメ化を記念し登場する「stay with me」シリーズのおもちゃ3種類から選択可能。リラックマが大好きな"ホットケーキのルーティーン"が描かれた、心温まるイラストが魅力的です。

・リラックマのテレビBOXつき おりがみレター

リラックマが描かれた可愛らしいデザインのおりがみと、おりがみを入れて飾ることができるテレビ型BOXのセットです。一部のおりがみは封筒の形に折ることができるので、家族や友達に手紙を渡して楽しむことができます。

テレビBOXのサイズは約高さ13.5センチ×幅12.3センチ×奥行1.4センチ、おりがみは約高さ12センチ×幅12センチで７枚入り。

・リラックマのだいすきな ホットケーキだるま

シールを貼って、ホットケーキデザインのだるま落としを作ることができるセットです。だるま落としのパーツとシール台紙の一部を使って、オリジナルゲーム「ぴったり！フライパンあそび」としても遊ぶことができます。

だるまおとしのサイズは約直径3センチ×高さ7.5センチ、シール台紙は約高さ14.8センチ×幅21センチ。

・リラックマのこまつき くるくるすごろく

組み立て式の"こま"と、あそびシートのセットです。あそびシートのおもて面では、サイコロのイラストが描かれた「サイコロこま」を回してすごろく遊びが楽しめます。裏面を使ってオリジナルゲームを楽しむこともできるので、みんなで盛り上がることができるアイテムです。

サイコロこまのサイズは約直径6.5センチ×高さ6.5センチ、あそびシートは約高さ21センチ×幅29.7センチ。

「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」は10時30分からの販売。販売期間は12月下旬までの予定ですが、数量限定のためなくなり次第終了です。

また、ゼッテリアでは、キッズセットの商品内容、価格が一部異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

（C）SAN-X／チームリラックマ

東京バーゲンマニア編集部