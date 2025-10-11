大丈夫か、ブラジル戦…鎌田大地が伝えた森保J最大の修正点「アベレージに全く足りてなかった」「大量失点してしまう」
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
森保ジャパンは10月10日、北中米ワールドカップの南米予選を突破したパラグアイとホームで対戦。２度ビハインドを負いながら、小川航基、上田綺世の得点で２度追いつき、２−２で終わった。
「追いついたのはすごいポジティブだったと思う。こういう試合で負けると、チームとしての雰囲気もガっと下がるところだった。点を入れて、（タイスコアに）戻れたのは評価できるところ。そういう部分では次の試合に繋がったと思う」
66分からピッチに入った鎌田大地はそう感想を伝えたように、粘り強さを発揮できた部分は極めてポジティブだ。とはいえ、複数失点は反省しなければならない。
中３日で臨むブラジル戦に向け、「１番修正したいところはどこ？」と問われ、鎌田は次のように答えた。
「今日の感じだったら、もちろん守備をもっとちゃんとできないと、大量失点してしまうと思う。まずはやっぱ守備をしないと。守備から良い攻撃だったり、失点してたら勝てる試合も勝てない。そういう部分でやっぱ、守備は自分たちの土台。今日は自分たちのアベレージに全く足りてなかったと思うので、そこをまずは戻して、それからしっかり攻撃の部分をやっていかないといけない」
29歳のMFはまた、肌で感じた南米の強豪の印象をこう語った。
「彼らはすごく難しい南米予選を戦っていて、ワールドカップに出てるぐらいなので、間違いなく強い。ボールを取った後に余裕があったり、経験があるような感じはすごくした。もちろん、ワールドカップに出るようなチームはどこも良いレベルだと思うし、自分たちももっと上手くやれるところが多いと思う。直さないといけない部分がたくさんあるので、『もっとできないとな』って感じはする」
サッカー王国ブラジルは、さらに強い。日本がパラグアイと引き分けた裏で、韓国を５−０で粉砕している。
鎌田が言うように、まずは守備だ。良い守備から良い攻撃を生み出し、互角以上の戦いを繰り広げたい。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
