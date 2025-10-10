Êª²Á¹âÆ¤ÇÈþÍÆ¼¼¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¤Ç¤â»Å¾å¤¬¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ÉÅÁ¤¨Êý¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤·¤Æ¤ë¡© Çº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
ÈþÍÆ±¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££µºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤ª¤ê¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ï2¡Á3¥õ·î¤Ë1ÅÙ¡¢¥«¥Ã¥È¤È¥«¥é¡¼¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ç¡¢¡ÈÂ©È´¤¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤êÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÈþÍÆ±¡¤È¤Ï°ìÃ¶Î¥¤ì¡¢¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤òÃµ¤·¤Æ2²ó¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼»þ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ä¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬¥Ø¥¿¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ž¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Ž£¤Î»þ¤Ë¡Ö¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤éÂ¦¤â¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç·è¤á¤¿È±¿§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤º¡¢¡ÖÀ÷¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÅÁ¤¨Êý¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤·¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤à¤Ê¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤É¤¦ÈþÍÆ±¡¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÅìµþÅÔ¡¦30Âå¸åÈ¾¡¦½÷À¡Ë
¡ö
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤¬¡Ö¤à¤Ê¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ä¤é¤µ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸µ¤ÎÈþÍÆ±¡¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¡£
¡ÖÊª²Á¹âÆ¤ÇÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÊý¤òÁª¤Ö¡ª¡Ù¡×¤È¼«¿È¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¡¢¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¤ÎÈþÍÆ±¡¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤À¤«¤éµ»½Ñ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÁêÀ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÁ¤¨Êý¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤âÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä´¶À¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¸µ¡¦ÈþÍÆ»Õ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª SNS¤ò¸«¤»¤Æ¡ÖÍýÁÛ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¸µ¡¦ÈþÍÆ»Õ¡¢¸½¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¼ÔÌÜÀþ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬»ö¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤À¤±¤À¤È100%Íý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃ´Åö¤ÎÊý¤¬SNS¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¹¥¤¤Ê·ÏÅý¤äµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÃ´Åö¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡Ê¤³¤Î¥«¥é¡¼¤ÏÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¡Ë¤òº£¤ÎÃ´Åö¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½÷À¡¦30Âå¡Ë
¢¡¡È¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤â»ñÎÁ¤Ë¤·¤Æ»ý»²¤ò
»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ï¡¢»Ü½ÑÁ°Æü¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Î¤´Íè±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢SNS¤Î²èÁü¤Ê¤É¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¹¥¤ß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤è¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÌÌÅÝ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¤«»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë»ñÎÁ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© »ä¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¡Èµ¤¤Å¤¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ÆÆâ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê60Âå¡¦½÷À¡¦¼çÉØ¡Ë
¢¡¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈþÍÆ±¡¡×¤ËÌá¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òÊÝ¤Æ¤ëÈ±·¿¤ò¥ª¡¼¥À¡¼
¸µ¡¹µ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈþÍÆ±¡¤ØÄÌ¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª ¤ª¤½¤é¤¯Ä¹¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿ÍÍ¤ÎÆ¬¤Î·Á¾õ¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ÉÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÄÌ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÊÈ±·¿¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª Îã¤¨¤Ð¡Ö3¥õ·î¤°¤é¤¤²Ä°¦¤¯ÊÝ¤Æ¤ëÈ±·¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¼Â²È¤Î¶á¤¯¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤¤¤Äº¢ÍèÅ¹¤Ç¤¤ë¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¡Á4¥õ·î¤°¤é¤¤¶õ¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤ËÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê½÷À¡¦30Âå¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20251003090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
ÈþÍÆ±¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££µºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤ª¤ê¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ï2¡Á3¥õ·î¤Ë1ÅÙ¡¢¥«¥Ã¥È¤È¥«¥é¡¼¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ç¡¢¡ÈÂ©È´¤¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤êÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÈþÍÆ±¡¤È¤Ï°ìÃ¶Î¥¤ì¡¢¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤òÃµ¤·¤Æ2²ó¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼»þ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ä¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬¥Ø¥¿¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ž¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Ž£¤Î»þ¤Ë¡Ö¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤éÂ¦¤â¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç·è¤á¤¿È±¿§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤º¡¢¡ÖÀ÷¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÅÁ¤¨Êý¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤·¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤à¤Ê¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤É¤¦ÈþÍÆ±¡¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÅìµþÅÔ¡¦30Âå¸åÈ¾¡¦½÷À¡Ë
¡ö
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤¬¡Ö¤à¤Ê¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ä¤é¤µ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸µ¤ÎÈþÍÆ±¡¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¡£
¡ÖÊª²Á¹âÆ¤ÇÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÊý¤òÁª¤Ö¡ª¡Ù¡×¤È¼«¿È¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¡¢¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¤ÎÈþÍÆ±¡¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤À¤«¤éµ»½Ñ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÁêÀ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÁ¤¨Êý¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤âÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä´¶À¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¸µ¡¦ÈþÍÆ»Õ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª SNS¤ò¸«¤»¤Æ¡ÖÍýÁÛ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¸µ¡¦ÈþÍÆ»Õ¡¢¸½¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¼ÔÌÜÀþ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬»ö¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤À¤±¤À¤È100%Íý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃ´Åö¤ÎÊý¤¬SNS¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¹¥¤¤Ê·ÏÅý¤äµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÃ´Åö¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡Ê¤³¤Î¥«¥é¡¼¤ÏÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¡Ë¤òº£¤ÎÃ´Åö¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½÷À¡¦30Âå¡Ë
¢¡¡È¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤â»ñÎÁ¤Ë¤·¤Æ»ý»²¤ò
»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ï¡¢»Ü½ÑÁ°Æü¤Ë¡ÖÌÀÆü¤Î¤´Íè±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢SNS¤Î²èÁü¤Ê¤É¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¹¥¤ß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤è¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÌÌÅÝ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¤«»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë»ñÎÁ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© »ä¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¡Èµ¤¤Å¤¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ÆÆâ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê60Âå¡¦½÷À¡¦¼çÉØ¡Ë
¢¡¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈþÍÆ±¡¡×¤ËÌá¤·¡¢Ä¹´ü´Ö¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òÊÝ¤Æ¤ëÈ±·¿¤ò¥ª¡¼¥À¡¼
¸µ¡¹µ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈþÍÆ±¡¤ØÄÌ¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª ¤ª¤½¤é¤¯Ä¹¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿ÍÍ¤ÎÆ¬¤Î·Á¾õ¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ÉÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÄÌ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÊÈ±·¿¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª Îã¤¨¤Ð¡Ö3¥õ·î¤°¤é¤¤²Ä°¦¤¯ÊÝ¤Æ¤ëÈ±·¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¼Â²È¤Î¶á¤¯¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤¤¤Äº¢ÍèÅ¹¤Ç¤¤ë¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¡Á4¥õ·î¤°¤é¤¤¶õ¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤ËÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê½÷À¡¦30Âå¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20251003090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635