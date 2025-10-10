Æ£°æ É÷¤òºÆ¤ÓÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¡ÈÌ´¡É¤È¡È¸¶ÅÀ¡É¡¡¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×――NHK¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤¬±Ç¤¹¡ØPrema¡Ù¤Ø¤Î3Ç¯´Ö
¡¡10·î9Æü¡¢¡ØNHK MUSIC SPECIAL Æ£°æ É÷ ～¤¤¤Þ¡¢À¤³¦¤Ç～¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡9·î5Æü¤Ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Æ£°æ É÷¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤òÄÉ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¡È½é¤ÎÁ´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤È¤¤¤¦¡¢Æ£°æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºîÉÊ¡£ÈÖÁÈ¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿Èà¤Î³Ð¸ç¡¢¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÆ£°æ É÷¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÈäÏª¡Ë
¡¡¡ØPrema¡Ù¤Î¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖHachikō¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿6·î13Æü¡¢Æ£°æ¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ö»à¤Ì¤Î¤¬¤¤¤¤¤ï¡×¤¬¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡¢Èà¤ÎÌ¾¤¬À¤³¦¤Ë¹¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÍÇ¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦ÌÂ¤¤¤Ê¤¯Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â°ìÈ¯ÌÜ¤ËÁê±þ¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×――ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ£°æ¤Ï¼«¿È½é¤Î±Ñ¸ì¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖHachikō¡×¤ò¥¹¥Æー¥¸¤ÇÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯²Æ¤Ë¤Ï½é¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡õËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤ÏÆî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢¡ØPrema¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖLove Like This¡×¤ÎMV»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ£°æ¤â´Þ¤á¡¢Á´°÷¤¬¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¼«¿È¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ËÉã¤«¤é±Ñ¸ì¤È¥Ô¥¢¥Î¤ò¡¢»Ð¤«¤éÍÎ³Ú¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿1980Ç¯Âå¤ÎÍÎ³Ú¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¤¬Ì©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢Æ£°æ¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖLove Like This¡×¤ÎMV¡£¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìËÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ØPrema¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÌ¤ë¤³¤ÈÌó3Ç¯Á°¡£2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ögrace¡×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÉ½¸½¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼¡¤Ë²¿¤òºî¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ£°æ¤Ï¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê±Ñ¸ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ï¡ËÅöÁ³¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤ä¤Ã¤ÈÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¡×¤È¡¢±Ñ¸ì»ì¤Î¶Ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Æ£°æ¡£¤·¤«¤·¡¢À©ºî¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢»þ´Ö¤Ð¤«¤ê¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢2024Ç¯8·î¤ËÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØFujii Kaze Stadium Live "Feelin' Good"¡Ù¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÎ×¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢10Âå¤Îº¢¤Î¾ðÇ®¤òºÆÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Íâ·î¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖI Need U Back¡×¡£¡Ö¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ®°Õ¡¢¾ðÇ®¤ò¤³¤Î¶Ê¤ËÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Á´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë³Ð¸ç¤¬¤³¤Î»þ¤ËÄê¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½ÅÍ×¤Ê³Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖI Need U Back¡×¤ÎMV¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î10·î9Æü21»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤¬¡ÖÂ¤·»»¤Î²»³Ú¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡¢1980Ç¯Âå¤ÎÍÎ³ÚºîÉÊ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤Æµ±¤¤ËËþ¤Á¤¿MV¡£Èà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ´Ñ¤ë¤È¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÈÄÌ¤¸¤ë¡È²»³Ú¤Ø¤Î°¦¡É¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏBoA¤äf(x)¡¢NCT 127¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î250¡Ê¥¤¥ª¥´¥ó¡Ë¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¡£250¤âÆ£°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢À©ºîÉ÷·Ê¤«¤é¤Ï¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖPrema¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÒYou are love itself¡Ó¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï°¦¤½¤Î¤â¤Î¤À¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆ£°æ¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖPrema¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥È¸ì¤Ç¡È»ê¾å¤Î°¦¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Æ£°æ¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤«¤é¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö²»³Ú¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×――¤½¤¦¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢¡ØPrema¡Ù¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èà¤Î½ã¿è¤Ê²»³Ú°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖPrema¡×¤ÎMV¤Ï¥¿¥¤¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï²¬»³¤Î¼Â²È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Îº²¤ÎÀ®Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢Æ£°æ¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤â¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿½é¤ÎÁ´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿º£¡¢Èà¤ÏºÆ¤Ó¥Ä¥¢ー¤ÇËÌÊÆ¤ò½ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤ÎÀè¤ËÆ£°æ¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÃÎ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÈà¤ÎÎ¹Ï©¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë