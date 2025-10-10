Kirei¡õco. ¡¢¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Ç¤¦¤ë±ð»Å¾å¤²¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¸ÂÄêÈ¯Çä
Kirei¡õco.¡Ê¥¥ì¥¤¥¢¥ó¥É¥³¡¼¡Ë¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥°¥í¥¦¥¤¥ó¥ê¥Ã¥×¡×¤ò2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¸ÂÄêÈ¯Çä
¡Ö¥°¥í¥¦¥¤¥ó¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¿§¤â¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥Æ¥£¥ó¥È½èÊý¤Ç¡¢¤Ä¤±¤¿¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤È¯¿§¤È½á¤¤¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ú²Ì¤Ç¿°¤Î¥«¥µ¤Ä¤¤ä¹Ó¤ì¤òËÉ¤®¡¢¥°¥í¥¹¤Ê¤·¤Ç¤â±ð¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È
¥¥ì¥¤¥¢¥ó¥É¥³¡¼ ¥°¥í¥¦¥¤¥ó¥ê¥Ã¥×²Á³Ê¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë