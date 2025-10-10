Ï¢Î©²ò¾Ã¤Î¾×·â¡Ä¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Ì±Êü3ÈÖÁÈ¥É¥¿¥¥ã¥ó¡¡N¥¹¥¿¡¦ÆüÈæ¥¢¥Ê¡Ö¤Ä¤¤¿ô½½ÉÃÁ°¡Ä¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤¬10Æü¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿TBS·Ï¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦49¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖLive¡¡News¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦45¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Önews¡¡every.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦50¡Ë¤Î½Ð±é¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤¿¡£
¡¡TBS¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÈÖÁÈÉ½¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô»áÀ¸½Ð±é¤Ç¸ì¤ë¡¡Ï¢Î©²ò¾Ã¤«¡¢·ÑÂ³¤«¡Ä¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç´íµ¡¤Ï¡×¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖN¥¹¥¿¡×ËÁÆ¬¤ÇÆ±¶É¤ÎÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Öº£Æü¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤Ë¤âÀ¸½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¿ôÊ¬Á°¡¢¿ô½½ÉÃÁ°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£½Ð±é¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤â¤³¤Á¤é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿Æ±¶ÉÀ¯¼£Éô¤ÎÌÚÂ¼Í´ÂÀµ¼Ô¤¬¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤Ïº£Æü¡¢²ñÃÌ¸å¤ËÌ±ÊüÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò3¤ÄÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê¾×·â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Önews¡¡every.¡×¤âÈÖÁÈÉ½¤Ç¹â»Ô»á¤ÎÀ¸½Ð±é¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð±é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤Ø¤Î¼«Ì±¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¸øÌÀÂ¦¤«¤é°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÌîÅÞ¤Î»þÂå¤â¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£