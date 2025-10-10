※本稿は、伊藤由美『選んではいけない男、選んではいけない女 銀座のママの実践的「恋愛・結婚論」』（ワニブックスPLUS新書）の一部を再編集したものです。

何年か前に、SNSで「デート代はすべて男が負担すべきかどうか」という投稿について、ちょっとした論争になったことがあります。

そこで某女性タレントさんが発信したある意見が話題になりました。その意見とは、「女性はデートに行くとき、“男性のために”洋服やメイク、美容院などでお金を使っている。だからデート代は男性に出してほしい」というもの。またほかにも「デートというのは、男性が好意を持った女性をエスコートするもの。だからデート費用もすべて男性が奢るのが当然」という意見も。

これら「男が奢るべき」という考え方には賛否両論があってSNSは大いに盛り上がったのですが、みなさんはどう思いますか。私は、同じ女性という立場ではありますが、「それは違うのでは」と感じています。

お互いに恋人を探しているのなら、まだ「女性が奢ってもらって当たり前」という考え方も通じるかもしれません。男性にしたって女性に“いいカッコ”したいでしょうし、下心があって奢るというケースだってあるでしょう。それもまた恋の駆け引きなのかもしれません。

でも、将来を共に生きるパートナー探しとなると話は変わってきます。「男が払って当然」という考え方の女性は、結婚相手としては一歩引かれ、敬遠される可能性が高くなるのではないでしょうか。

■「男が奢って当然」と考えている女性は要注意

私も男性諸氏には、「デートのお金は男が出すもの」「デートで女に払わせるなんてありえない」と考える女性は、パートナー候補から外すことをおすすめするでしょうね。

まったくの個人的見解ではありますが、そういうことを平気で言える人は、お金への執着やこだわりが強く、お相手の人柄よりも経済力を重視する、もっと言えばお金のあるなしでしか人を見ていないタイプの可能性が高いように思えるからです。いわゆる「金の切れ目が縁の切れ目」タイプですね。

結婚しても、お金に余裕があるうちはともかく、お金に困るようなことがあれば途端に「話が違う」と文句ばかり言うようになる。そして、金銭欲を満たそうとお金持ちの男性と不倫に走る――。そんな末路さえ想像できてしまうのです。

なかには「男性のプライドがあるので割り勘は失礼でしょ」などと考えている女性もいるようですが、それもまた詭弁ではないでしょうか。確かに「男だから、なるべく彼女に経済的な負担をかけたくない」という精一杯の矜持があってお金を出させないという男性もいます。それでも「ここは割り勘にしましょうよ」と言われて、プライドをへし折られるような男性はいません。

何でもかんでも割り勘にしなくても、「今日は僕が多めに出す」とか、「今日は私に奢らせて」とか、状況に応じてやればよいことですよね。

■出さない女、出そうともしない女は論外

男性の多くは「奢るのが嫌」というよりも、「女は奢ってもらって当然」「男が払うのが当たり前」という考え方に“ドン引き”するのです。奢るのが当然だから、奢られても感謝しないという態度に幻滅するのです。

ですから独身男性のみなさん、お金をまったく出さない女性、出そうともしない女性、「女に奢らない男、女にお金を出させる男は、ハイ、失格」という考え方の女性はおやめなさい。そういう女性は総じて「自己中心的で、相手の立場に立って考えられない」性格の持ち主。2人で力を合わせるべき結婚生活には向いていないタイプです。「いつも払っていただいては申し訳ないので、次からは割り勘にしてください」

「さっきは払っていただいたので、ここは私が払いますね」と、支払いの場で相手への気遣いができる女性は、性格も金銭感覚もしっかりしているはず。そういう女性なら、少なくともお金にまつわるストレスのない結婚生活ができるでしょう。

■「映える写真」に固執する女性はNG

いつだったか、銀座のレストランでランチをしていたときのことです。

私たちの後方のテーブルで若いカップルが食事をしていたのですが、何となく見るともなく見ていた2人の様子にびっくり。とくに女性の振る舞いに驚きました。というのも、その女性、料理が運ばれてくる前も、食事中も、食べた後も、ずっとスマホで写真を撮っているんです。

料理の撮影は別にいいのですが、気になったのは過剰なまでのこだわりです。何度も角度を変え、お皿まわりのセッティングを変え、その度に彼氏にスマホを渡して撮影させ、写りが悪いと何度も撮り直しさせ――。彼氏といっしょに食事をしているのに、会話もそっちのけ。

せっかくの出来立ての料理を味わうこともせず、ただ「映(ば)える写真」を撮ることに必死になっているんですね。

さらに、料理の写真を撮るだけ撮ったら、「私はダイエット中だからいらない」と料理にほとんど手をつけずに店を出ていってしまったのです。お相手の男性は、半ば呆れて、苦笑いしながら後をついて出ていきました。

他人事ながら、さすがに「なんて非常識なんだ」と憤慨したことを覚えています。こういう「SNS映え命」の女性をパートナーにしたら男性は苦労するだろうな。いろいろとストレスが溜まるだろうな、と思ったものです。

映える写真を撮るのがいけないと言っているのではありません。私も食事に行くと料理の写真をSNSにアップしています。でもその際には、できるだけ手早くササッと撮影し、後は料理を存分に楽しむというマナーは心得ているつもりです。

ここで言いたいのは“映える”写真を撮りたいがために、「周囲への気遣い」や「社会的なモラル」を置き去りにしてはダメでしょ、ということです。

■結婚生活は平凡でありきたりなものでいい

SNS映えする写真を投稿するためだけに

・料理を頼み、撮影するだけで食べずに残していく。

・試着室で“買っていない服”を身につけて写真を撮る。

・周囲の人を“邪魔者扱い”する。

・撮影禁止の場所でも平気で入っていく。

こんなのはもってのほか。

こうしたSNS依存タイプの女性は多くの場合、自己愛が過剰で「人からどう見られるか」ばかりを気にします。

また、自分が目立つことだけに興味がある承認欲求のかたまりという傾向もあります。過剰なまでの「他者をマウンティングしたい（自分が優位に立ちたい）」「羨ましいと思われたい」という意識は、結婚生活にも影響を及ぼすでしょう。つまり、人に「幸せな結婚をしてる」と思わせるための生活、周囲から「素敵」と注目されるような“映える生活”を送りたがる可能性が高いということ。

でも恋愛と違って、結婚生活は本来、平凡でありきたりなもの。そうそう“特別なこと”などありません。周囲の目に「幸せな奥さま」と映ることが目的の女性といっしょだと、常に“よそ行き”の生活を強いられることにもなりかねません。

SNSを使うこと自体には何の問題もありません。ただ、それに依存するほどに過剰な承認欲求を抱えている女性は、パートナーとしていかがなものか、と思うのです。

