「支持率の高さがハンパない。ホント、天海サマサマですよ！」（テレビ朝日関係者）

天海祐希（58＝写真）主演のテレ朝系連ドラ「緊急取調室 5th SEASON」(木曜夜9時）が10月16日からスタートするが、まだ放送が始まってもいないのに、テレビの無料配信サービスTVerのお気に入り登録数は53.4万人（9日現在）。1日にスタートした菅田将暉（60）の「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系=水曜夜10時）の51.4万人を超えている。

「2014年に始まったキントリも、これで最後。12月26日に公開される劇場版『緊急取調室 THE FINAL』で、シリーズ完結です。それもあって注目度が高まっているんでしょうが、やはり天海さんに熱狂的なファンがいるからこそです。この勢いなら、前作4th SEASONの最高視聴率14.7％を軽く超えてくるんじゃないですかね」（前出のテレ朝関係者）

皮算用という気もしないでもないが、広告代理店関係者も「天海さんは宝塚のトップスター時代からずっと“かっこいい女性”のままですよね」とこう口を揃える。

「歩き方がさっそうとしていて、まさにスターって感じなんですよ。プロ意識が高く、演技力もあるベテランなのに、スタッフにも気さくに接してくれますし。今も“理想の女性上司”の上位にランクインするなど、若年層の支持率も高いでしょ。ノースキャンダルで、清潔感があって、文字通り老若男女に人気という、業界的にも非常にありがたい存在です。代理店の中にもファンは大勢いますよ」

昔からの固定ファンもいるから、天海が主演する映画はほとんどハズレがないんだとか。

「主演映画で言えば、21年公開の『老後の資金がありません！』も、24年公開の『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』も10億円は軽く超えているはず。大ヒットとまではいきませんが、安定収入が見込めるわけです。それにキントリの劇場版に関しては天海さんの”ガチ勢”以外に、ドラマそのもののファンの動員も期待できるので、20億円突破もあるかも。もちろん天海さんのギャラは業界トップクラスですが、ローリスク。安いものです」（前出のテレ朝関係者）

それこそ皮算用だが、天海サマなら、あり得るか。

◇ ◇ ◇

「緊急取調室」といえば、この人を忘れるわけにはいかなくなってしまった。