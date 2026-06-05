モバイルバッテリーは今や、“持っていて当たり前”の存在だ。しかしその一方で、「重い」「かさばる」「出力が足りない」といった小さな不満は、いまだに解消されていない。ここで紹介するCIOの新製品「SMARTCOBY SLIM? Pro8K」は、そうした日常のストレスに正面から向き合い、“ちょうどいい最適解”を提示する一台だった。■手に取った瞬間にわかる“薄さ”のインパクト今回体験したのは、株式会社CIOの新製品「SMARTCOBY SLIM?