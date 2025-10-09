10月7日、元モーニング娘。の飯窪春菜がバラエティ番組『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）に出演し、自らの家庭環境について語った。これまであまり明かされてこなかった“複雑な家族構成”を率直に話し、視聴者の間で大きな反響を呼んでいる。

この日のテーマは『ステップファミリー』。再婚などによって、血縁関係のない親子が新たに家族となる形を指し、同じ境遇の芸能人たちが集まり、トークを繰り広げた。

「飯窪さんは番組内で『母が2度、離婚していて、私と4歳下の妹を連れて再婚したときに、9歳下の妹ができました』と明かし、異父妹がいることを告白しました。さらに『母はその後も離婚して、別のパートナーがいるので、父親みたいな人が3人いる感覚』と、家庭環境を包み隠さず話していました」（放送作家）

X上では次のような声が寄せられている。

《居心地次第で受け入れるか変わりそう》

《はるなんの家族構成そうだったんか…》

《3番目の妹さんはお父さんが違うんだな》

両親の離婚について「とくに嫌な思いはない」と語りつつも、「自分が結婚するときに、父親みたいな人が3人いるのをどう思うんだろう?」と、結婚に二の足を踏む心境を明かした。

「飯窪さんは『いままでおつき合いした方も、親がシングルマザーの人が多かったりして、自然とそういう共通点があった』と恋愛遍歴を述べ、これにはファンも驚いていたようです。また『祖父母も離婚しているので、同じ道をたどってしまうのではないか』と本音も語っていました」（前出・放送作家）

2011年に『モーニング娘。10期メンバー“元気印”オーディション』に合格して加入し、2018年に卒業した飯窪。現在、30歳となり、11月にはイベントスペース・渋谷DAIAで『飯窪春菜バースデーイベント2025』の開催を控えるなど、精力的に活動を続けている。芸能ジャーナリストが語る。

「飯窪さんは、アイドル出身という華やかな経歴を持ち、最前線で活躍していますが、30歳という節目を迎え、結婚や家族観について自分なりに考えているということでしょう。同世代の女性たちの共感を呼んだのも、自然な流れです」

今後、彼女がどのように“自分らしい幸せ”を見つけていくのか――。