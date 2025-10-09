ヒルトン東京の冬限定！肉×スイーツを味わう「クリスマス ミートアフタヌーン」
ヒルトン東京2階「メトロポリタングリル」では、11月14日（金）～12月26日（金）の期間限定で、お肉が主役のアフタヌーンティー『クリスマス ミートアフタヌーン』が登場します。スモークダックや生ハムなどを使った前菜と、焼き立てのお肉料理、そしてクリスマス気分を高めるスイーツがドールハウス型スタンドで華やかに勢ぞろい♡甘いものが苦手な方にもおすすめの贅沢プランです。
お肉好き必見♡「ヒルトン東京」冬限定アフタヌーン
『クリスマス ミートアフタヌーン』は、メトロポリタングリルが贈る新感覚の“ミートアフタヌーンティー”。
スモークダックや生ハムを使った4種類の前菜、フェスティブ気分を高めるクリスマススイーツがドールハウス型スタンドに彩りよく並びます。
さらに、グリルカウンターからは熱々のミートプレートをご提供。華やかな香りと旨味が広がる、冬限定の特別なティータイムです。
焼き立てミートプレートで贅沢なひとときを♪
メインとなる「ミートプレート」では、シナモンスティックダッカルビ、クラウンローストビーフ、チキンベーコンロリーポップの3種を熱々の状態でご提供。
スパイス香るチーズフォンデュソースや、桜の薪でスモークしたベーコンなど、肉の個性を引き立てるアレンジが光ります。
さらに、スパイスパンプキンラテショットやブリーチーズタルトレット 無花果ジャムと胡桃など、前菜からデザートまで香り高い冬の味覚を堪能できます。
ホリデー気分を満喫♡ドリンクも充実
ティータイムを彩るのは、TWGの紅茶セレクションをはじめ、メトロポリタングリル オリジナルドリンクなど多彩なラインナップ。
さらに、ウェルカムドリンクとして「ホットアップルサイダー」をご用意。リンゴジュースにスパイスを加えたノンアルコールドリンクは、体も心も温まる冬の定番です。
フォトジェニックな空間で、特別なクリスマスの午後を過ごしてみてはいかがでしょうか。
ヒルトン東京で叶う♡華やかな“お肉アフタヌーン”体験
ヒルトン東京の『クリスマス ミートアフタヌーン』は、前菜からデザートまでこだわり抜いたお肉とスイーツが楽しめる贅沢なアフタヌーンティー。
価格はお1人様\6,500（土・日・祝日と12/24・25は\7,000）で、2時間制。期間中は館内もクリスマスデコレーションで華やかに演出され、特別なひとときを過ごせます。
大切な人とのご褒美タイムにぴったりの冬限定プランです♡