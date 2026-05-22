女性の魅力を若さだけでしか語れない男性もいるようです……。今回は、そんな男性たちが黙るしかなかったある出来事をご紹介します。

女は若くないと？

「仕事の休憩中、男性社員たちが『嫁がオバサンになってきてしんどい（笑）』なんて話していました。子育て中の奥さんをバカにしたあげく、『女は若くないと』と言いたい放題。イライラしていたら、オジサン社員が『一緒に年を取れるっていいですよね……』と一言。

『僕の妻は10年前に病気で亡くなってしまって』『生きていたら今頃40代後半でした』『どんなオバサンになっていたのかな……』『老けた妻に会いたくて仕方ないです』と言って、その場の空気は凍りついていました。

愛する奥さんを亡くし、『一緒に年を取っていきたかった』と話すこの社員さんと、『嫁が老けて嫌だ』なんてふざけたことを言う男性社員たち……人間の格が違いすぎて眩暈がしました。ていうか、何でこんなに深い愛情を持っている人が奥さんを亡くさないといけないんだろう……理不尽すぎる。

ふざけたことを言っていた男性社員たちは、休憩時間が終わるまで無言でうつむいていました。自分の発言を少しでも反省してくれたらいいけど……」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ 本当に大切なパートナーだと思っていたら、「オバサンになって嫌だ」なんて言葉は出てこないですよね……。奥さんと一緒に年を重ねられることがどれだけ幸せなことか。「老けた妻に会いたくて仕方ない」という言葉が重いです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。