【心理テスト】最初に見えた単語は？答えでわかる「あなたが嫌われる行動」

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Q：次の中から、3文字の単語を見つけてください

A：ことり

B：こいぬ

C：すまほ

D：いちご

あなたが直感で一番強く「これだ」と思ったのはどの単語でしたか？

このテストでは、「あなたが嫌われる行動」がわかります。

それでは結果をみてみましょう。

A：ことり…相手の話を最後まで聞かない

「ことり」というやわらかく軽やかな言葉が最初に見えたあなたは、素早い判断をして物事を受け止めるタイプです。小さな鳥のように瞬時に反応できるのは長所ですが、その分、相手の話を途中で理解した気になり、最後まで聞かずに判断してしまう傾向があるようです。

あなたは理解力が高い人ですが、早とちりが誤解を生みやすいのです。相手の話を最後までしっかり受け止めるだけで、印象は大きく変わります。少しだけ「待つ姿勢」を意識することが大切です。

B：こいぬ…自分の意見を押し通しすぎる

「こいぬ」が見えたあなたは、素直でまっすぐ、自分の気持ちをはっきり表現できる人です。子犬のように純粋なエネルギーにあふれている反面、その勢いのまま自分の意見を通そうとしてしまうことがあるのではないでしょうか。

あなたは今のままでも魅力的ですが、相手の考えを受け入れる余裕を持つことで、より信頼される存在になれるはず。自分の意見を大切にしつつ、相手の立場にも目を向けることで、人間関係はよりスムーズに進んでいきます。

C：すまほ…感謝や謝罪を言葉にしない

「すまほ」がまず見えたあなたは、合理的で効率を重視する性格です。スマートフォンのように必要な情報を素早く処理する力があり、行動にも無駄がありません。しかしその分、気持ちを言葉にすることを後回しにしてしまうことがあるのかも。本当は感謝していても、わざわざ言わなくても伝わるなどとつい思ってしまうのではないでしょうか。

本来あなたは思いやりのある人。だからこそ「ありがとう」や「ごめんね」を言葉にするだけで、周囲との関係はぐっと良くなります。

D：いちご…人によって態度を変える

最初に「いちご」と見えたあなたは、愛らしさや親しみやすさを持ち、人との距離を上手に縮められるところがあります。いちごのように甘く魅力的な存在ですが、その分、相手によって接し方を変えてしまう傾向があるよう。無意識のうちに「この人にはこう振る舞おう」と使い分けてしまい、それが周囲に違和感を与えることもあるのかもしれません。

あなたは誰とでも良い関係を築ける器用さがある人。それは長所ですが、人間関係においてはみんなに平等な態度をとるのを意識することで、より信頼される存在になれるでしょう。