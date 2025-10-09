トヨタ「“新”ランドクルーザー」登場し話題に！ 2.4リッター「直4」ターボ“ハイブリッド”搭載のカクカクモデルに称賛の声！ 新たな米国の「本格SUV 2026年モデル」どんなモデル？

新ランクルが話題に

トヨタの北米法人は2025年9月9日、「ランドクルーザー」（日本名：ランドクルーザー250）の2026年モデルを発売しました。

質感を高め、快適性も向上した新モデルの登場に、ユーザーから関心の声が集まっています。

カクカクデザインの新モデル！

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新ランドクルーザー」です！ 画像で見る（60枚）

ランドクルーザーの原点は、1951年の「トヨタ・ジープ（BJ型）」にさかのぼります。以来70年以上、ラダーフレームと高いオフロード性能を武器に、世界の信頼を勝ち取ってきました。

現在のラインナップはフラッグシップの300系、ヘビーデューティーの70系、ライトデューティーの250系の3系統。なかでも北米市場で展開されているのは主にライトデューティー系のモデルです。

エンジンは2.4リッター直列4気筒のガソリンターボを採用し、モーター機能付きオルタネーター（モータージェネレーター）と48Vリチウムイオンバッテリーを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを搭載。

現地では「i-FORCE MAXハイブリッド」として展開され、最高出力は326馬力、最大トルクは465lb-ftを発揮します。これに8速ATとフルタイム4WDが組み合わされます。

グレードは標準仕様と「1958」の2タイプが用意されており、1958はランドクルーザーが北米に初登場した年にちなんだモデルです。丸型ヘッドライトと控えめな装飾を施したクラシカルなデザインが特徴となっています。

標準仕様は「1958」をベースに長方形ヘッドライトを採用し、ボディ同色のバンパーとメタル調のロアプロテクターが引き締まった印象を与えます。インテリアは高級感を保ちながら、快適装備も充実しています。

ボディカラーはホワイト、パール、ダークグレー、ブラック、ブロンズ、ブルー、ベージュの7色を展開。ブルーとベージュはホワイトルーフとのツートーン仕様となっています。

価格は標準仕様が6万3275ドル（約930万円）、1958が55万7200ドル（約840万円）。2025年モデルと比較すると、それぞれ1805ドル（約25万円）、500ドル（約8万円）の値上げとなっています。

ランクル2026年モデルについては、「1958グレードの雰囲気が最高」「精悍で都会的」といったデザイン面への高評価に加え、「北米仕様がうらやましい」「日本でもこのカラーを出してほしい」といった国内ユーザーからの声も多く寄せられています。

歴史ある伝統と最新技術が見事に調和した新モデルは、北米のユーザーの期待にしっかりと応える仕上がりです。今後の展開にも大きな注目が集まりそうです。