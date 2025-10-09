韓国コスメ【TOCOBO】から新登場！乾燥唇をうるおす2種のリップマスク♡

韓国発のスキンケアブランド【TOCOBO（トコボ）】から、唇のうるおいを守る2種類のリップマスクが日本初上陸。2025年10月11日(土)よりロフト・PLAZA※にて順次発売されます。日中の乾燥対策にも、ナイトケアにも使える高保湿リップマスクで、思わず触れたくなるようなツヤとハリを叶えてくれます。唇の状態や気分に合わせて使い分けできるのも魅力です♡※一部お取り扱いのない店舗もございます。※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。

TOCOBOが日本国内で発売するのは、「VITA GLAZED LIP MASK（ビタグレーズドリップマスク）」と「COLLAGEN BOOSTING LIP MASK（コラーゲンブースティングリップマスク）」の2種類。

どちらも韓国のボディケアランキングで1位を獲得した人気商品で、自然由来の成分を配合しながら、しっとりツヤめくリップを実現します。

「ビタグレーズドリップマスク」は、オイルベースの高保湿バーム。ビタミン成分*2を配合し、角質ケアとツヤの両立が可能です。グレープフルーツの甘い香りが心までリフレッシュしてくれます。

一方、「コラーゲンブースティングリップマスク」は、コラーゲン4やラベンダーオイル5、オリーブオイル6を配合。ふっくらと立体感のある唇に導き、プランピング効果1で縦ジワもカバー。ラベンダーの香りでリラックスしながら集中ケアが叶います♪

価格・容量・特徴をチェック♡

「VITA GLAZED LIP MASK（ビタグレーズドリップマスク）」



香り：グレープフルーツ

特徴：ビタミン成分*2配合の超高保湿バーム

「COLLAGEN BOOSTING LIP MASK（コラーゲンブースティングリップマスク）」



香り：ラベンダー

特徴：コラーゲン4配合でエイジングケア3に最適

どちらのアイテムも、通常販売価格は1,980円（税込）で、容量は20ml。デイリー使いしやすい手頃な価格帯もうれしいポイントです。日中のうるおいキープにも、寝る前の集中保湿ケアにもぴったり。

*1 メイクアップ効果による

*2 酢酸トコフェロール(保湿)

*3 年齢に応じた手入れ

*4 保湿成分

*5 ラベンダー油(保湿)

*6 オリーブ果実油(保湿)

TOCOBOのリップマスクで自信のもてる唇へ♡

唇の乾燥や縦ジワが気になる季節に、頼れる存在となるTOCOBOのリップマスク。

高保湿×心地よい香りで、使うたびに気分まで上向きにしてくれます。あなたの唇にぴったりのケアを見つけて、ナチュラルで艶やかなリップを手に入れてみてはいかがでしょうか。