Photo: ヤマダユウス型

映えて鳴るスピーカー、貴重だねぇ。

2025年9月27日、ソニーが主催するライブイベント「沸騰PARKING」が開催されました。地下駐車場でのライブというなんともストリートなイベント。

ライブの様子は配信＆アーカイブも残っていますが、このライブで使われたスピーカーがなかなかユニークでして。

Photo: ヤマダユウス型 高さ約910mmの大型スピーカー。

「ULT TOWER 9（アルトタワーナイン）」というワイヤレスポータブルスピーカー。僕現地にいたんですけど、今回のライブではこのスピーカーが会場の音響を担っていたそうなんですよ。

だから「スピーカーアレイとかメインスピーカーとか、そういうの無しで良いんだ!?」と驚きまして。パーティ向けスピーカーって、もうここまで来てるんだ！

音良し、光良し、フットワークも良し

Photo: ヤマダユウス型

今回のライブはラッパーやダンサーなどさまざまなパフォーマーが出演し、ステージを囲むようにお客さんがぐるりと並びます。ステージ周囲には「ULT TOWER 9」を6台設置（ステージ向けの返しスピーカーは別で設置されていました）。

Photo: ヤマダユウス型

操作ボタンなどは天面に集約。暗がりでも見やすい発光仕様です。なおかつ音に合わせてライティングが変化する「360°パーティーライト」のおかげで…。

Photo: ヤマダユウス型

スピーカー本体も場を盛り上げる照明になってくれる。これだけ派手なのにバッテリー駆動で約25時間動けるらしいですからね、なんというライブ適正の高さ！

スピーカー構成は、約320mm×320mmの矩形ウーファー＋ミッド2基＋前面ツィーター2基＋リアツィーター2基。国内向けソニー製ワイヤレススピーカーとしては史上最大サイズで、その大きさに見合ったパワフルさが特徴。

Photo: ヤマダユウス型 iOSアプリ「デシベル X」で測定。

ライブ中はスピーカーから2mほど離れた場所で、96dbのめちゃデカサウンドを確認。聴感としても重低音はドゥンドゥンで、ビートボックスのような高域の表現もボワ感がなく聞こえました。

Photo: ヤマダユウス型

こうして群衆のなかに置けるのも面白いですね。全方位に音が広がるからこそ可能なセッティング。ローラーが付いてるから可搬性もよく、ストリートパフォーマンスの良い相方になってくれそうだなぁ。

イベントの音響を担える大型スピーカー

Photo: ヤマダユウス型

イベントの規模感によっては、本格的な音響システムを構築しにくいときもあります。音と演出を任せられる「ULT TOWER 9」のような一台は、そんな場面の強い味方になりそうですね。なんとマイクやギターも直挿しできちゃいますよ！

Source: Sony