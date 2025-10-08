久保建英が全体練習に不参加、パラグアイ戦は欠場濃厚か【日本代表】
10月10日にパラグアイ代表、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表が８日、千葉県内で３日目のトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。
この日のトレーニングは、久保建英以外の25人が参加した。
９月６日のメキシコ戦で負った左足首の怪我を抱えている久保は、練習場に姿を現わしたものの、室内で別メニューとなった。
今後の回復次第だが、無理をさせる必要はなく、パラグアイ戦は欠場する可能性が高くなった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
