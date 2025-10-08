Snow Man佐久間大介、地震速報への対応に称賛相次ぐ「安心させてくれてありがとう」「素敵すぎる」
【モデルプレス＝2025/10/08】Snow Manの佐久間大介が7日、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）に出演。放送中に地震があったことを受け、佐久間の対応に称賛が相次いでいる。
【写真】スノ佐久間大介ら10月7日放送「ラヴィット！」ゲスト陣
この日の「ラヴィット！」ではロケ映像が流れる中、午前9時32分頃「9時30分頃に地震 念のため津波に注意」と福島県で最大震度4を観測した地震の情報が報じられた（その後「津波の心配はありません」と伝えられた）。すると、ワイプに映った佐久間はすぐに「大丈夫」「落ち着いてください」と視聴者に呼びかけるような手話を行った。
NHK Eテレ「みんなの手話」にて2023年4月〜2024年3月まで新ナビゲーターを務めていたことでもしられる佐久間。この咄嗟の対応に、視聴者からは「素敵すぎる」「咄嗟にできるのすごい」「手話でも伝えてくれて嬉しい」「安心させてくれてありがとう」など称賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
https://twitter.com/modelpress/status/1975123873600618594
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ佐久間大介ら10月7日放送「ラヴィット！」ゲスト陣
◆佐久間大介、地震速報への対応に称賛の声
この日の「ラヴィット！」ではロケ映像が流れる中、午前9時32分頃「9時30分頃に地震 念のため津波に注意」と福島県で最大震度4を観測した地震の情報が報じられた（その後「津波の心配はありません」と伝えられた）。すると、ワイプに映った佐久間はすぐに「大丈夫」「落ち着いてください」と視聴者に呼びかけるような手話を行った。
情報：TBS
https://twitter.com/modelpress/status/1975123873600618594
【Not Sponsored 記事】