【ZARAのネイビー】で大人コーデ格上げ！ 40・50代に似合う「洗練トップス」

秋コーデを格上げしたいミドル世代は、上品で洗練された雰囲気をまとえるネイビー色のアイテムを取り入れてみて。今回は、【ZARA（ザラ）】から登場したネイビーのきれいめトップスに注目。オンにもオフにも使えるストライプ柄のシャツや、着まわしやすいセーターなど、秋の1軍になりそうなアイテムが登場しているようです。

程よくカジュアルに着こなせるオーバーサイズシャツ

【ZARA】「ローカラー ストライプ ポプリンシャツ」\5,990（税込）

ゆったりとしたオーバーサイズシルエットと広めのネックラインで、抜け感たっぷりに着こなせそうなシャツ。きれい見えが狙えるストライプ柄と上品なネイビー色も、ミドル世代の垢抜けをサポートしてくれるはず。1枚でヘルシーに着こなしたり、Tシャツやワンピースに羽織りとして合わせるのもおすすめ。ボディラインを拾いにくく、体型カバーが期待できるのも嬉しいポイント。

二の腕カバーも◎ ワイドスリーブのセーター

【ZARA】「ベーシックニットセーター」\5,990（税込）

上品で知的なムードが漂うネイビーのセーター。シンプルながらもワイドスリーブが特徴的で、1枚でコーデの主役になりそうです。ネックラインや裾のリブも、上品なワンポイントになるはず。二の腕のラインを拾いにくいため、きれい見えしながら楽に着られる予感。ジーンズと合わせてカジュアルに、プリーツスカートでプレッピーに。幅広いテイストのコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Emika.M