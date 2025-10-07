3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
10月6日（月）の放送では、番組の8周年について言及。メンバーの近況とともに、メジャーデビュー10周年を記念する展覧会「Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」や、朝ドラ「あんぱん」特別編、NHKのコント番組「LIFE！マーベラス SP」などの最新情報が続々と伝えられました。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴



◆「ミセスLOCKS!」放送8周年

――番組冒頭、大森から「ミセスLOCKS!」の歴史を振り返る発言が飛び出しました。

大森： さあ、丸8年!!

若井・藤澤： おお……？

大森：「ミセスLOCKS!」が始まって！

若井：ああ！ ミセスLOCKS!がね！

大森：8年も経つっていう話を、ちょうど今してて！

若井：してましたね〜！

大森：8年経ったら……すごいっすよね！

若井：なんでそんなにふわっとしてるの（笑）？

大森：8年経ったら、小1が中2になりますから！

藤澤：当たり前のことです（笑）。

大森：じゃあ、中2は何歳になるでしょうか！ってなるとですね、22歳ですね！

若井：いいのよ！ どこからスタートでもいいんだけどね（笑）。0歳が8歳になったということでね！

大森：え？……8歳になったということで！

若井：（笑）。

――8周年を迎えた「ミセスLOCKS!」で、メンバーは先日の活動についてリスナーへ感謝を伝えました。

大森：新曲「GOOD DAY」のリリース記念TikTokライブもありがとうございました！

若井・藤澤： ありがとうございました！


大森：そして（朝ドラ）「あんぱん」のスピンオフも出させていただきまして！ ありがとうございました！「メイコの初舞台」っていう、メイコの回に僕もすごく深く絡んでるんですけど。なんと、（僕が演じた役）「いせたくや」の回もあって！ その回一番手、主役でした！

若井：すごい！


――さらに、ビッグニュースも続々と解禁されました。

大森：そして！ なんと、ついに解禁されましたね！（Mrs. GREEN APPLEメジャーデビュー10周年を記念した展覧会）「Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」!!

若井・藤澤：（拍手）

大森：でも、どんな感じの全容なのかっていうのは、まだですから！ 楽しみにしていてほしいです！

若井：わくわく！


大森：そして（NHKのコント番組）「LIFE！」（※「LIFE！マーベラス SP」）の情報も出ました！ もう収録していて、放送は10月13日（月・祝）21:30〜ですけども。楽しみにしていてください！ お願いします！


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



