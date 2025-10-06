¡ÈÉ×ÉØ¤ÎÌóÂ«¡É²Ì¤¿¤·ËÙ¶×²»¤¬ºÇ°¦¤ÎÉ×¤È½ËÊ¡¥Ï¥°¡¡Í¥¾¡²ñ¸«¤ÇÀÖÌÌ¡ÄÉ×¤«¤é¤Î°ì¸À¤Ë¡ÖÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ãÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡þ5Æü¡þ¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢ËÙ¶×²»¤ÎÌÜ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÇ°¦¤Î¿Í¤Î»Ñ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î25Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤Î¹âºä²ÂÍ´¤µ¤ó¤À¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊúÍÊ¤·¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¥¾¡¥«¥Ã¥×¤È°ì½ï¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¼ç¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£²ñ¸«¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤½¤ó¤Ê¡ÈÉ×ÉØ¤ÎÌóÂ«¡É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤³¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª
2¿Í¤ÏÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2021Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î3Ç¯¸å¤ÎµÇ°Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£É×¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î¸½ºß30ºÐ¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¡È¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¡¢¡È¤±¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢ÆüÍËÆü¤ä·îÍËÆü¤¯¤é¤¤¤·¤«²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢¿´¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²ÂÍ´¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÙ¤È¤Î¸òºÝ¸å¤Ë¥´¥ë¥Õ¤â»Ï¤á¡¢ÏÓÁ°¤Ï¸½ºß¥Ù¥¹¥È130¤Û¤É¡£ºÊ¤Î»Å»ö¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¤¡£¤¿¤À°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¡¢ÉÑÈË¤Ë±þ±ç¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÊ¤¬ºÇ½ªÆü¤ò¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿Æü¤Ï¡¢Ä«¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¤³¤ß¡¢¼«Âð¤Î¤¢¤ëÅÔÆâ¤«¤éÊ¼¸Ë¸©¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯4Æü´Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ï²ÂÍ´¤µ¤ó¡£°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ËÙ¤Ï±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÇ½ªÆüºÇ½ªÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀµÄ¾¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡ÄÍè¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Íè¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¡¡¢¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¡£¤½¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î18ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç¡¢ËÙ¤¬¤Ò¤È¤¤ï¥É¥®¥Þ¥®¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£É×¤¬¡Ö¥ß¥¹¤·¤¿¤ê¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤Ï²È¤Ë¤Ï»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤ä¤µ¤·¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢µ¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿»þ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¡ÈµÕ¼ÁÌä¡É¡£¡ÖÆüÍËÆü¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢±ü¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò²¿¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡Ø¤¤¤¤±ü¤µ¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¿´¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£·ëº§¤·¤¿»þ¡¢ËÙ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬3·î3Æü¤Ç¡¢¸òºÝ3Ç¯¤Ç·ëº§¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ3¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¿ô»ú¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤È1¤Ä¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈá·à¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡È°ø±ï¡É¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤¬2022Ç¯3·î¤Î¡ÖT¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßENEOS¥´¥ë¥Õ¡×°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êºÇ½ªÆü¤òÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Ç¯4·î¤Î¡ÖKKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤Ç¤â¡¢²ÂÍ´¤µ¤ó¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÇÆüÍËÆü¤Ë´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÍ¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ç¿Í¤â¡Ø·ëº§¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¾¯¤·¤À¤±´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤³¤½ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤Ï½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÍ¥¾¡¼Ô¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¢¤ëº°¿§¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÃå¤Æ¡¢É×¤ÈÇ°´ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤¿¡×¡£²ÂÍ´¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¡¦µ®µ×·Ã¤µ¤ó¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ç¥Ä¥¢¡¼³°¶¥µ»¤Î¡Ö¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¡¡Lady¡¡Go¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿»Ð¤ÎÆàÄÅ²Â¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤Î¿¹¼éÍÎ»á¤âÍ¥¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤â³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£²¹¤«¤¤¡È²ÈÂ²¡É¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
