Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¡×È¯¸À¤Ë¶Ã¤¯À¯¼£²È¤Ë¶ì¸À¡Ö¼½ñ¤ò°ú¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Ê¤µ¤¤
¡¡£´Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¡×È¯¸À¤ËÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££µÆü¤Ë¤ÏÍî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬ÍÌ¾À¯¼£²È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÁª½Ð¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤òÁ°¤Ë¡ÖÁ´°÷¤ËÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¯¼£²È¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¶¦»ºÅÞ¤Î»Ö°ÌÏÂÉ×µÄÄ¹¤À¡££Ø¤Ç¡Ö¡ØÁ´°÷¤ËÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤Ë¤Î¤±¤¾¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸øÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤è¤¤¸ÀÍÕ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ö°Ì»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤ÎÃ¯¤«¤µ¤ó¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¡ØÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤Î¤±¤¾¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼½ñ¤ò°ú¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ø¿Í´Ö¤ÎÆ¯¤Êý¤òÎã¤¨¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤Ë¤Î¤ß»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¯¤é¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡ØÇÏ¤Î¼ª¤ËÇ°Ê©¡Ù¤Ç¤¹¡¢¤ª¤Ã¤È¡Ø»ä¤ÈÇÏ¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø»Ö¤é¤¯¤á¡ª¡¡È¿¾Ê¤Ê¤ó¤«±î¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤È¤Ê¤ë¤ÈÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤âÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÎÊý¡¹¤Ïº£¸å¡¢½ÐÇÏ²ñ¸«¤È¤«¤â£Î£Ç¡£²æ¡¹¤ÏÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡¡¿Í´Ö¤À¡ª¡×¤È¡¢À¯¼£ÍÑ¸ì¤Ë¤âÇÏ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£