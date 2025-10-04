ORANGE RANGE「イケナイ太陽」のスペシャルMV、堀北真希・小栗旬・生田斗真・水嶋ヒロら出演

5人組バンド・ORANGE RANGEのヒット曲で、今夏、リバイバルMVが公開され大反響を呼んだ「イケナイ太陽」。そんなリバイバルヒット曲の「イケナイ太陽」と、伝説のドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」のスペシャルMVが、YouTubeで公開された。



このスペシャルMVは、ドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」をダイジェスト的にまとめたもの。



主演の堀北真希さん（※引退）演じる芦屋瑞稀、小栗旬演じる佐野泉の出演シーンのほか、生田斗真演じる中津秀一、水嶋ヒロ演じる難波南など豪華俳優陣の出演シーンもあり、ドラマファンも納得の名シーンを集めた“平成”を感じられるミュージックビデオに仕上がっている。