大和田伸也、念願の『ポケモン』出演決定で歓喜！シアノ校長役 タロ役は小林星蘭、カキツバタ役は吉野裕行
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）が、10月31日より新章「ライジングアゲイン」編が放送される。追加キャストが発表され、シアノ役は大和田伸也、タロ役は小林星蘭、カキツバタ役は吉野裕行が務める。
【画像】可愛すぎる！タロ＆カキツバタ登場 公開された『ポケモン』新章の場面カット
新章「ライジングアゲイン」編は、ゲーム『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」にも登場している、ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタが登場。
公開された映像には、修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれており、そこに生息するポケモンの姿も映っている。そして、ゲームの登場人物でもあるシアノ校長や、最新ビジュアルにも登場しているタロ、カキツバタの姿も。ブルーベリー学園で繰り広げられるバトルや、新たな人物、ポケモンたちとの出会いにわくわくするような物語が展開される。
『ポケモン』好きで知られ、アニメ出演を夢見ていた大和田が演じるシアノ校長は、自ら創設したブルーベリー学園の校長を務めており、主人公・リコたちを優しく迎えてくれる人物。タロはまじめな性格のしっかり者で、リコたちの学園の案内をし、カキツバタはバトル修行のお願いをするリコたちの前に現れるキャラクターとなっている。
念願の出演が決まった大和田は、自身のXを更新し「アニポケ！やったね！登場です 皆さんのおかげです「ようこそ僕のブルーベリー学園へ」ぺろ（クワッス）チコ（ゼニガメ） ちろ（ワニノコ）も一緒に喜んでいます どうぞ観ていただけたら嬉しいです♪」と歓喜の写真も投稿した。
【画像】可愛すぎる！タロ＆カキツバタ登場 公開された『ポケモン』新章の場面カット
新章「ライジングアゲイン」編は、ゲーム『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」にも登場している、ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタが登場。
『ポケモン』好きで知られ、アニメ出演を夢見ていた大和田が演じるシアノ校長は、自ら創設したブルーベリー学園の校長を務めており、主人公・リコたちを優しく迎えてくれる人物。タロはまじめな性格のしっかり者で、リコたちの学園の案内をし、カキツバタはバトル修行のお願いをするリコたちの前に現れるキャラクターとなっている。
念願の出演が決まった大和田は、自身のXを更新し「アニポケ！やったね！登場です 皆さんのおかげです「ようこそ僕のブルーベリー学園へ」ぺろ（クワッス）チコ（ゼニガメ） ちろ（ワニノコ）も一緒に喜んでいます どうぞ観ていただけたら嬉しいです♪」と歓喜の写真も投稿した。