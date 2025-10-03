この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゲーム情報系YouTuberのナカイド氏が自身のチャンネルで公開した動画「【売上診断】『大人気作品でゲーム作ったら儲かるやろｗ』→今見たらやばいことに…」で、最新のスマホゲーム市場における売上ランキング（セルラン）の動向を解説。大型IP（知的財産）を活用した新作ゲームの現状について、独自の視点で分析した。



動画ではまず、好調なタイトルとして『SDガンダム Gジェネレーション エターナル』と『ポケモンカードゲームPocket』を紹介。『Gジェネ』はハーフアニバーサリーイベントでユニコーンガンダムなどを投入し9月30日にセルラン1位を獲得したことに触れ、「ガンダムは弾がめちゃくちゃ多い。歴史の重みを感じます」とIPの層の厚さを評価した。また、セルラン2位を維持する『ポケポケ』については「DeNAの久々のヒット作」とし、「ポケモンカードはわかりやすく相性が良い」と成功の要因を分析。一方で、「カードゲームとしては特別面白いわけではない」と冷静な視点も示しつつ、「最強のIPポケモンなので5年以上は安泰」との見通しを語った。



続けて、リリースから数ヶ月が経過した注目タイトルにも言及。中国開発の『ペルソナ5：The Phantom X』については、リリース直後の勢いから一転してセルランが急落しているデータを提示。「（リリース時の動画で）まどドラとかちいかわパターンなんじゃないかという話をしました」「これは予測できることでしたね」と述べ、ゲームシステムやキャラクターに本家ほどの魅力がない「劣化版ペルソナ」である点を厳しく指摘した。



また、『怪獣8号 THE GAME』は初動20位前後と厳しいスタートだったが、人気キャラクター「保科宗四郎」の投入で13位まで盛り返したと解説。「切れる手札が少ない」としつつも、キャラクターのバリエーション展開などで「まだ寿命を伸ばす方法がありそう」と今後の戦略に注目した。『ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ』に関しては、MOBAというジャンル特性やマルチプラットフォーム展開を考慮しても売上が伸び悩んでいるとし、原因は「ゲームシステムが面白くないこと」と断言。「ドラゴンボールのガワを取ったら誰もプレイしてくれない」と手厳しい評価を下した。



ナカイド氏は、これらの結果から「IPなら良いってことでもない」と結論付け、「シリーズの歴史と積み重ねがファンの濃さに直結していて、ファンが濃いほど課金もしてくれる」と分析。安易なIP活用だけでは成功が難しい現在のスマホゲーム市場の厳しさを浮き彫りにした。