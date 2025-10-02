大人こそ黒より“ブラウン”かも！【GU】40・50代のサマ見え♡「シャツコーデ」

深みのある色味が上品な雰囲気を演出。トレンド感アップを狙えて、きちんと感もプラスできる「ブラウンシャツ」は、大人コーデに欠かせないアイテムになるかも。今回は、【GU（ジーユー）】の商品を使った、ミドル世代がマネしたい、サマ見えシャツコーデをご紹介。着るだけで垢抜けそうなブラウンシャツは、黒よりも使えるかも……！

ベーシックをモダンにアップデートしたショート丈シャツ

【GU】「オックスフォードショートシャツ」〈DARK BROWN〉\1,990（税込）

ベーシックなオックスフォードシャツを、ショート丈にアレンジしたトレンド感のある一枚。ボリュームのあるボトムスと合わせてもスッキリと着こなせそう。「綿とポリエステルの混紡素材で、しわを軽減」（公式オンラインストアより）できるとのことなので、お手入れが楽ちんそう。オンにもオフにも活躍しそうです。

お手本にしたい！ 秋っぽ最旬クラシカルスタイル

コーデをキリッと引き締めつつ、黒よりも柔らかさや明るい抜け感をプラスできるのが、ブラウンのいいところ。スタッフさんのようにチェック柄のワイドパンツを合わせれば、クラシカルなムード高まる最旬秋コーデが完成しそう。

着るだけでサマ見え！ ディテールにこだわったデニムシャツ

【GU】「デニムオーバーサイズシャツ」〈DARK BROWN〉\2,990（税込）

色褪せたような深みのあるブラウンカラーが特徴。ヴィンテージ風に仕上げたデニムシャツ。ゆるっと着られるサイズ感や、ワーク仕様に見えるダブルステッチ、マーブル調のボタンなど、細部までこだわったデザインも魅力的。一枚サッと羽織るだけでサマ見えしそうです。

えり抜きも決まる！ 今どきの甘辛ミックスコーデ

メンズっぽカジュアルアイテムのシャツは、ナロースカートを合わせてフェミニンに着こなすのが今の気分。スタッフさんが「張りがある生地感でえり抜きが綺麗にできるのが嬉しい」とコメントしているように、自分好みのスタイリングを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i