近藤春菜が絶賛！福岡の名店“お取り寄せ餃子”「即ロケバスの中でポチりました」

お笑いコンビのハリセンボン（近藤春菜さん・箕輪はるかさん）が、YouTubeチャンネルに『【超おすすめ】お取り寄せ＆お持ち帰り餃子で夏の夜にパーティー だ！』という動画をアップ。ハリセンボンのお2人とスタッフさんがお取り寄せなどの“餃子”を持ち寄って、みんなで食べる企画を公開。今回は、近藤さんがおすすめする、福岡の名店餃子をピックアップします♪

【関連】近藤春菜「めっちゃおすすめ」“どハマり”した【ドンキ】情熱価格の食品「家でお腹空いたらこれ」

動画内で、近藤さんは「すごいでしょ。まんまるの」とコメントし、こちらの商品を披露。

餃子李 / 焼餃子 1人前8個入り 税込670円（公式サイトへ）※ご注文は2人前以上より

福岡県福岡市にある『餃子李』の人気No.1メニューの焼き餃子。

焼け目はパリッとして少し厚みのある皮の中には具がぎっしりと詰まっており、驚くほどジューシー。ひとつひとつが大きいので食べごたえも十分なんだとか。

近藤さんは、「そこのお店のお母さんがあまりにも餃子が美味しいから、ご近所さんから『お店やったら？』って言われるぐらい美味しいという餃子で。普段は大行列なんですよ」と紹介してくれました。

現在、公式オンラインショップでは、発送までおおよそ1ヶ月〜2ヶ月かかるそうなので、余裕を持って注文してみてくださいね♪

◼︎まるで小籠包？

近藤さんは、ハリセンボンが出演するテレビ西日本の番組『じもちゃんねる』の6軒の餃子屋をハシゴする回で、こちらのお店に出会ったと説明。

そして「全部美味しかった中で、このもっちり感と具を、餃子企画するって決まってたから（スタッフの）2人に食べて欲しいなって思って」「HP見たらお取り寄せやってたから。即ロケバスの中でポチりました」とコメント。

その後、試食したスタッフさんは「すごい肉汁。うまっ」と驚き、近藤さんも「うんまい！」と一言。

別のスタッフさんも「焼き小籠包みたいですね、スープが」と話すと、近藤さんは「ほんとそんな感じ」「モチッカリッジュワッ」と教えてくれました。

■動画もチェック

動画内では、こちら以外にも、箕輪さんやスタッフさんがオススメする商品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。