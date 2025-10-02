¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬³åÇË¡ªÆüËÜ¤ÎÃÙ¤µ¤¬¾·¤¯¿ÍºàÎ®½Ð¤ÎÂå½þ¡ØÆüËÜ¤ÏÆ°¤¤¬ÃÙ¤¹¤®¡£¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤ëÄ¶¹â¼ý±×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡ü¡ü³ÍÆÀ¶È³¦¤Ç¤¹¡Ù
YouTubeÆ°²è¡ØÆüËÜ¤ÏÆ°¤¤¬ÃÙ¤¹¤®¡£¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤ëÄ¶¹â¼ý±×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡ü¡ü³ÍÆÀ¶È³¦¤Ç¤¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¡¢H-1B¥Ó¥¶¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ö¾ð¤È¡¢¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê°ì¼ê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢º´Ìî»á¤Ï¡ÖÂç´ë¶È¤¬H-1B¥Ó¥¶ÊÝÍ¼Ô¤Ë³¤³°ÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò»ØÅ¦¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¿·µ¬H-1B¿½ÀÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ10Ëü¥É¥ë¤Î¿½ÀÁÎÁ¤ò¼¨º¶¤·¤¿·ï¤ä¡¢Åê»ñ³Û¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÚºßÍ¥¶ø°Æ¤Ë¿¨¤ì¡¢À¯ºö¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬´ë¶È¤Î¿Íºà°ÜÆ°¤òÅà¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÄ¶¹â¼ý±×¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¡£
¼Â¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ï¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º´Ìî»á¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¿Íºà²ñ¼Ò¤ØÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤âÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë´Ú¹ñ¤ÏÂ¨ÃÇÂ¨¼Â¹Ô¤Ç¥¹¥ー¥à¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Íø±×¤È¿Íºà¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥Ê¥À¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢UAE¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎH-1BÎ¥Ã¦¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÀìÍÑ¥Ç¥¹¥¯¤ä¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¼êÂ³¤¤òÀ°¤¨¡¢ºÎÍÑ¥ëー¥È¤òÃ»´ü¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Ï1Ëü·ï¤ÎÏÈ¤¬48»þ´Ö¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î¶¯¤µ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Îº¹¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁèÃ¥¤Î¼çÀï¾ì¤ÏSTEM¶µ°éÊ¬Ìî¤Î¿Íºà¤À¡£H-1B¤ÎÌó65¡ó¤¬¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢¤Ç¡¢Amazon¡¢Microsoft¡¢Google¡¢Walmart¤Ê¤É¤¬ÂçÎÌ¤ËÊú¤¨¤ë¡£À¯ºö¤Î¿¶¤ìÉý¤ËÈ÷¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤¬H-1BÊÝÍ¼Ô¤Ë½Ð¹ñ¼«½Í¤òÂ¥¤¹ÄÌÃ£¤ò½Ð¤¹°ìÊý¡¢³Æ¹ñ¤Ï¡ÖÎ¥Ã¦¼Ô¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¡×¤ò°Ï¤¤¹þ¤à¡£º´Ìî»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬»²Àï¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Îµá¿Í¤¬´õ¾¯¡¢¥Ó¥¶¿³ºº¤ÎÄ¹´ü²½¡¢½¢¿¦»Ô¾ì¤Î¹ÅÄ¾¡¢¾Ò²ð²ñ¼Ò¤ÎÀß·×ÉÔºß¤òÎóµó¤·¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËýÀ¾É¾õ¤òÃÇ¤¸¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¯Ì£¤ÏÌÀ²÷¤À¤È¤¤¤¦¡£¹âÅÙ¿Íºà¤Î°ÜÀÒ¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê¿ô½½Ëü～¿ôÉ´Ëü±ßµ¬ÌÏ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢1,000¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤Î³ÎÊÝ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¡£·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤¿Íºà¤¬Î®Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ä¸¦µæ³«È¯¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¬ÃÙ¤¤¡×¤Î¤ÏÃ×Ì¿Åª¤À¤È¡¢º´Ìî»á¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¡£
½ªÈ×¡¢º´Ìî»á¤Ï¹ñÆâ¤Î¾ðÊóÅýÀ©¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¼ÒÆâÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¸ø³«ÃÙ±ä¤Ï¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÃÙ¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤ò±Ç¤¹¡£¿ÍºàÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸ÃÙ±ä¤¬µ¡²ñÂ»¼º¤òÀ¸¤à¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¼ÂÁõ¼ê½ç¤ä¸ò¾ÄÀß·×¡¢¤É¤³¤«¤éÃå¼ê¤¹¤Ù¤¤«¤ÎÏÀÅÀÀ°Íý¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤»ëÅÀ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÊÂ¤Ù¤ë¤è¤ê¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Î²ó¤·Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£³¤³°¿Íºà¤Î³ÍÆÀÀïÎ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë·Ð±ÄÁØ¤ä¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅªÏÀÅÀ¤È¼ÂÁõ¤ÎÃå´ãÅÀ¤òÆÀ¤ë¤¦¤¨¤ÇÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
